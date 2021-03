Atlety po roce a půl čeká velká akce, na HME mají ambice i Češi

Toruň (Polsko)/Praha - Atlety čeká první vrcholná akce od mistrovství světa v Dauhá na podzim 2019. Na halovém evropském šampionátu, který začne ve čtvrtek v polské Toruni, mají ambice na přední umístění také čeští atleti. Před dvěma lety v Glasgow získal jedinou medaili koulař Tomáš Staněk, který skončil třetí.

Tehdy kvůli nemoci chyběl trojnásobný halový mistr světa i Evropy v běhu na 400 metrů Pavel Maslák. Ten se vrací jako druhý muž evropských tabulek a při absenci obhájce titulu Karstena Warholma patří k favoritům. "Cílím na každou medaili, hlavně po dvou letech budu rád i za finále. Ale kdybych byl ve finále a neměl medaili, tak bych byl zklamaný," řekl Maslák, jehož poslední velkou akcí bylo ME 2018. Medaili by chtěl i se štafetou.

Na halové úspěchy bude chtít navázat také Staněk, který na posledních třech vrcholných halových akcích vždy získal medaili. Má stříbro a bronz z HME 2017 a 2019 a stříbro z HMS 2018. Dal dohromady zraněný stehenní sval, kvůli němuž absentoval na mistrovství republiky.

V životní formě je mílař Filip Sasínek, kterého český rekord 3:36,53 řadí na sedmé místo letošních evropských tabulek. Pětadvacetiletý český reprezentant má právě z haly největší úspěchy, byl bronzový na HME 2017 v Bělehradě a čtvrtý před dvěma lety v Glasgow.

Favoritem patnáctistovky bude novopečený halový evropský rekordman Jakob Ingebrigtsen, který na začátku února časem 3:31,80 zaostal o 76 setin za světovým rekordem Etiopana Samuela Tefery. Obhajovat titul bude Polák Marcin Lewandowski, dobrou formu letos prokázal i další domácí závodník Michal Rozmys. Britové budou při absenci druhého muže evropských tabulek Jakea Wightmana spoléhat na Neila Gourleyho, který má třetí nejlepší čas z přihlášených závodníků.

V Toruni bude celkem 23 českých reprezentantů. "Budu spokojený, pokud si každý vytvoří letošní maximum. Pokud ho někteří předvedou, tak tam máme pár medailových želízek. Ale o medailích se vždycky hrozně těžko mluví. Určitě se dá očekávat nemálo finálových umístění," zhodnotil vyhlídky výpravy reprezentační šéftrenér Jan Netscher.

Litoval absence dvou zkušených závodníků vynucené zdravotními důvody. Halový mistr Evropy na 60 metrů překážek z roku 2011 Petr Svoboda nemůže startovat kvůli bolavé achilovce, stříbrného dálkaře z pražského HME 2015 Radka Jušku připravila o vrchol sezony nemoc.

Celkem je přihlášeno 733 atletů ze 47 zemí. "Jsem rád, že to číslo přihlášených atletů bylo rekordní. Ukazuje to apetit, který všichni mají do toho, aby se závodilo," řekl předseda Českého atletického svazu a viceprezident Evropské atletiky Libor Varhaník.

Ze soutěží bez české účasti bude velkým tahákem duel tyčkařů Armanda Duplantise a Renauda Lavillenieho. Světový rekordman a nejlepší světový atlet roku 2020 Duplantis je znovu ve skvělé formě, výkonem 610 centimetrů vévodí letošním tabulkám. Čtyřiatřicetiletý Francouz Lavillenie je v olympijské sezoně znovu šestimetrovým skokanem, v hale tuto hranici naposledy překonal před pěti lety. O víkendu zapsal 606 centimetrů.

Kvůli opatřením proti koronaviru se šampionát v Toruni uskuteční v izolované "bublině" a bez diváků.