Atletům se nelíbí pozastavení kvalifikace na OH

Praha - Řada českých i světových atletů nese nelibě pozastavení olympijské kvalifikace pro tuto venkovní sezonu, které v úterý oznámila Světová atletika. Mezinárodní federace rozhodla, že se na výkony dosažené od 6. dubna do konce listopadu nebude brát ohled. Atleti vzhledem k nerovným podmínkám kvůli pandemii koronaviru chápou zmražení světového žebříčku, ale rádi by měli alespoň šanci plnit limity, pokud se sezona rozběhne.

Limity splněné loni zůstávají v platnosti. Z českých atletů je mají koulař Tomáš Staněk, který ho potvrdil letos v hale, oštěpaři Jakub Vadlejch a Nikola Ogrodníková a překážkářka Zuzana Hejnová.

I kdyby se sezona později v jakémkoliv rozsahu spustila, nikdo se k nim nepřidá, další šance bude až od 1. prosince. To rozčílilo českého rekordmana na 1500 metrů Jakuba Holušu. "Tak co teď? Pokud jsme měli naději, že si letos zazávodíme a budeme moct s nadějí směřovat přípravu alespoň na srpen, případně září a mít šanci případně získat nějaké body do rankingu či splnit limit, tak teď je tomu konec. Je to smutné," uvedl na facebooku účastník OH v Pekingu, Londýně a Riu de Janeiro.

O ztrátě motivace hovořila také kladivářka Kateřina Šafránková. "Nevím, jestli jsem víc smutná nebo naštvaná. Celá situace je fakt na nic. Člověk mohl mít pro letošní rok alespoň jeden cíl, a tím by bylo splnění limitu na olympiádu. Teď si říkáte, jestli má vůbec cenu makat naplno. Na druhou stranu by bylo asi nefér si sbírat body do rankingu, když by v jiných částech světa ostatní atleti nemohli závodit. Z tohoto pohledu to rozhodnutí chápu," uvedla na svazovém webu.

Přidala se k ní i oštěpařka Irena Gillarová. "Možná reagovali na stížnosti atletů, že nemohou pořádně trénovat. Jen mám pocit, že se to dalo udělat citlivěji. Pokud byla šance, že tato sezóna alespoň částečně proběhne, tak se atletům budou důvody k závodění hledat jen těžko. Já osobně se i tak na případné závody těším a chci se zlepšovat, ať se to počítá do rankingu nebo ne," přemítala finalistka loňského MS.

Naopak sprinter Zdeněk Stromšík hodnotil krok Světové atletiky pozitivně. "Pandemie se šíří v různých státech odlišným tempem a v každé zemi je v jiném stádiu. Tím pádem se mi zdá odložení kvalifikací, ač na tak dlouhou dobu, rozumné," poznamenal.

Dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Christian Taylor, zakladatel Atletické asociace sdružující profesionální závodníky, by přivítal širší diskuzi. "Jsem velmi zklamaný, že nebylo osloveno širší spektrum atletů, když se o tom rozhodovalo. Potřebujeme širší dialog. Potřebujeme transparentnost," uvedl na twitteru, ačkoliv přivítal konzultace s komisí sportovců Světové atletiky.

Jamajská běžkyně Aisha Praughtová-Leerová, stříbrná medailistka z patnáctistovky na loňských Panamerických hrách, upozornila na potenciální ekonomické dopady pozastavení kvalifikace. Splnění olympijského limitu totiž pomáhá atletům získávat podporu sponzorů. "Pokusit se o limit byla poslední špetka naděje, které jsem se pro letošek držela. Většina z nás nevydělává," dodala.

Atleti mohou plnit limity od 1. prosince do června. Pro maratonce a chodce na trati 50 km bude kvalifikační období končit v květnu.