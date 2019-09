Atletům se nelíbí poloprázdné ochozy na MS v Dauhá

Dauhá - Obavy panující po přidělení atletického mistrovství světa do Kataru se naplnily, soutěže na Chalífově mezinárodním stadionu v Dauhá sleduje jen pár tisícovek diváků. Je to obrovský kontrast ve srovnání s předchozím mistrovstvím světa v Londýně. Sportovcům se komorní atmosféra nezamlouvá. A pořadatelé porušili zvyklosti a oficiální údaje o návštěvnosti nezveřejňují.

Když Dauhá tehdy ještě neúspěšně kandidovalo na pořádání MS 2017, přišlo s heslem "Žádná prázdná sedadla." To v kontextu současné reality vypadá jako špatný vtip. Značnou část čtyřicetitisícových ochozů pořadatelé zakryli plachtami a i ten zbytek většinou zeje prázdnotou. Na dlouhé běhy chodí skupiny etiopských a keňských fanoušků, početná byla skupina z Jamajky.

Například na ženskou stovku, která uzavírala nedělní program, ale nezbyl v ochozech téměř nikdo. "Viděla jsem to, je to hrozně smutné. Je prostě otázka, jestli takovéhle vrcholné akce dávat do těchto zemí. Kdyby to bylo někde v evropské zemi, tak by o to byl mnohem větší zájem. Je to prostě velká soutěž, a když nepřijdou diváci, tak je to takové smutné," uvedla česká medailová naděje Zuzana Hejnová.

"Je to katastrofa, že na tribunách nikdo není," nebral si servítky vícebojařský světový rekordman Kévin Mayer z Francie. Pořadatelé v tiskové zprávě uvedli, že první dva dny šampionátu byla "solidní" návštěvnost 70 a 67 procent z volných vstupenek. "Třetí den ale čísla klesla pod 50 procent, což souvisí se začátkem pracovního týdne v Kataru," uznali. Absolutní čísla ale stále nezveřejnili.

Oštěpařský světový rekordman Jan Železný s podobnou návštěvností počítal. "V těchto zemích to není nic neobvyklého. Je to škoda z toho pohledu, že teď ty výkony jsou excelentní - tyčka, trojskok, dálka, to jsou výjimečné výkony. Kdyby to bylo jinde, kde by byl plný stadion, bralo by se to tak, že je teď atletika úplně nahoře," řekl nynější trenér.

Připomněl ale, že z komerčního pohledu je důležitější sledovanost u televizních obrazovek. "Vždycky záleží, jak to vyjde v televizi, jestli se lidé budou dívat. A to záleží na výkonech, komentátorech. Když jsem byl ve výboru MOV, říkalo se, že velké stadiony jsou zbytečné. Je důležitá sledovanost diváků. Ta přináší benefity v podobě peněz sponzorů," uvedl trojnásobný olympijský vítěz Železný.

Při maratonu mohli lidé umírat, kritizuje Gebrselassie MS v Dauhá

Vytrvalecká legenda Haile Gebrselassie kritizuje pořádání atletického mistrovství světa ve vysokých teplotách v Dauhá. Podle dvojnásobného olympijského vítěze a čtyřnásobného mistra světa mohly maratonkyně v katarském vedru zemřít.

Sobotní maraton žen startoval kvůli lepším podmínkám o půlnoci, nicméně vinou vysoké vlhkosti si vytrvalkyně mohly připadat jako ve čtyřicetistupňovém vedru. Z 68 závodnic 28 vzdalo, tři desítky zkontrolovali lékaři a jedna byla krátce hospitalizována.

"Byla chyba pořádat šampionát v takovém vedru v Dauhá, zvlášť maraton. Jako člověk, který se pohybuje ve sportu mnoho let, to považuju za nepřijatelné," řekl agentuře AP Etiopan Gebrselassie. "Bůh odpusť, ale v takovém počasí mohli lidé umírat," dodal bývalý světový rekordman v maratonu.

Na stadionu Chalífa jsou atleti před vedrem chráněni klimatizací, ale účastníci maratonských a chodeckých závodů jsou katarskému počasí plně vystaveni. "Dráhové disciplíny jsou v pohodě, ale těžko chápu maraton. Měli z toho udělat půlmaraton nebo disciplínu z tohoto šampionátu úplně vyřadit, když tu panují takové podmínky," uvedl šestačtyřicetiletý Gerbselassie, jenž byl dva roky šéfem etiopské atletiky.

Maraton nedokončila ani jedna z jeho tří krajanek, závod vyhrála Keňanka Ruth Chepngetichová. Mužský maraton je na programu předposlední den MS, začíná minutu před půlnocí místního času. Za rok na olympijských hrách v Tokiu očekávají vytrvalce podobné podmínky, maraton tam bude startovat v 6:00 ráno.