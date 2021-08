Atletka Cimanouská chce reprezentovat Polsko, kde po OH našla azyl

Varšava - Běloruská atletka Kryscina Cimanouská chce reprezentovat Polsko, kde našla azyl po olympijských hrách v Tokiu, odkud ji nutili předčasně odletět běloruští funkcionáři. Čtyřiadvacetiletá běžkyně to řekla v rozhovoru pro ruskou stanici RBC.

Pokud by Cimanouská změnila občanství, podle pravidel Světové atletiky by musela čekat tři roky, než by za Polsko mohla závodit. "Ale požádáme o zkrácení lhůty, protože tohle je výjimečný případ," uvedla atletka.

Rozhodnutí Cimanouské, která se chce v Polsku trvale usadit, už ocenil náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz. "Mám radost a gratuluji. Polsko je nejlepší země na světě," napsal na sociální síti twitter.

Cimanouskou nutili k předčasnému odletu z olympiády běloruští funkcionáři, které předtím kritizovala na instagramu za to, že ji nominovali do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela.

Na tokijském letišti se atletka obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu, protože se obávala, že by po návratu do Běloruska nebyla v bezpečí. Na polské ambasádě poté dostala humanitární vízum, azyl jí nabízela i Česká republika.