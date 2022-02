Atlético vyzve v osmifinále LM Manchester United, Benfica hostí rozjetý Ajax

Zajímavosti před středečními zápasy osmifinále Ligy mistrů:

Atlético Madrid - Manchester United

Výkop: středa 23. února, 21:00

Rozhodčí: Hategan - Grigoriu, Gheorghe (všichni Rum.) - Irrati (video, It.)

Bilance: 2 1-1-0 4:1.

Zajímavosti:

- oba týmy se utkaly jedinkrát před více než 30 lety ve 2. kole Poháru vítězů pohárů, tehdy po domácí výhře 3:0 a remíze 1:1 v odvetě postoupilo Atlético

- Atlético poslední 4 duely v LM s anglickými soupeři prohrálo, po porážkách s Liverpoolem v základní skupině (2:3, 0:2), vypadlo vloni v osmifinále s Chelsea (0:1, 0:2)

- úřadující španělský mistr Atlético neprohrálo doma v play off LM 14x za sebou a 9x vyhrálo, minulý rok při neúspěchu s Chelsea hrálo v Bukurešti

- před loňským výpadkem s Chelsea vyřadilo Atlético v evropských soutěžích anglické soupeře 5x po sobě

- Manchester vyhrál ve vyřazovací fázi LM na hřišti španělských týmů jedno z posledních 7 utkání

- Atlético se dostalo do vyřazovací fáze LM poosmé z posledních devíti sezon, Manchester je v play off podevatenácté v historii, což je anglický rekord, ale poprvé od sezony 2018/19

- Atlético v této sezoně LM doma nevyhrálo, 2x prohrálo a zajistilo si postup závěrečnou výhrou v Portu (3:1), Manchester prohrál jen jednou, porazil 2x jiný španělský tým Villarreal a svoji skupinu ovládl

- Atlético vyhrálo 3 z posledních 8 soutěžních duelů, Manchester prohrál pouze 2x z posledních 18 zápasů

- Manchester dělí jedna branka od jubilejního 400. gólu v LM

- Atlético obdrželo v posledních 4 zápasech LM 3 červené karty

- v karetním ohrožení jsou domácí Joao Félix, Kondogbia a Suárez

Výkop: středa 23. února, 21:00

Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Fritz (video, Něm.)

Bilance: 7 1-2-4 5:10.

Zajímavosti:

- Benfica doma Ajax ještě nikdy neporazila a z celkových 7 vzájemných duelů 4x prohrála

- Benfica v evropských pohárech doma proti nizozemským soupeřům 8x za sebou neprohrála a 7x vyhrála, naposledy vyřadila v předkole tohoto ročníku LM Eindhoven

- Ajax vyhrál v evropských pohárech proti portugalským týmům 6 z posledních 8 zápasů, v základní skupině porazil jiný lisabonský tým Sporting (5:1 a 4:2)

- Benfica se dostala do vyřazovací fáze pošesté v historii, ale poprvé za pět let; Ajax je v osmifinále podruhé od sezony 2005/06, ale před třemi lety se probojoval do semifinále

- Benfica udržela v 5 z posledních 7 zápasů v LM čisté konto

- Ajax prohrál na hřišti soupeřů v LM jediný z posledních 21 zápasů

- Ajax neztratil v základní skupině LM ani bod a může se stát prvním týmem mimo pět elitních evropských lig, který by v LM zvítězil 7x za sebou

- Benfica vyhrála jen 2 z posledních 5 zápasů, naposledy remizovala v lize s Boavistou 2:2, Ajax vyhrál 10 utkání za sebou a v posledních 4 neinkasoval

- Haller (Ajax) je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem tohoto ročníku LM

- v karetním ohrožení jsou domácí Gilberto, Otamendi, Weigl, Mário, Rafa, Grimaldo a hostující Timber s Edsonem Álvarezem