Atletický mítink Zlatá tretra se posouvá na konec června

Úvodní tisková konference před 62. ročníkem Zlaté tretry Ostrava, 2. prosince 2022, Clarion Congress Hotel, Ostrava. Na snímku zleva jsou Oldřich Zvolánek z SSK Vítkovice, skokanka do dálky Lucie Pisková z SSK Vítkovice, český reprezentant v hodu oštepem a finalista ME v Mnichově Martin Konečný, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, náměstek primátora Jan Dohnal a manažer mítingu Alfonz Juck. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Atletická Zlatá tretra se v Ostravě příští rok uskuteční v úterý 27. června, zhruba o měsíc později než letos. Organizátoři očekávají v letním termínu vhodné klimatické podmínky, uvedli na dnešní tiskové konferenci.

Dvaašedesátý ročník mítinku se uskuteční jen dva dny po mistrovství Evropy družstev v polském Chorzówě, který se nachází zhruba 90 kilometrů od Ostravy. Některým atletům to zjednoduší přesun na Zlatou tretru. Ve stejném týdnu se budou konat dva mítinky Diamantové ligy ve Stockholmu a Lausanne.

"Měli jsme tu možnost využít prostor v mezinárodním kalendáři, což vždy není tak jednoduché a možné. Je to blízko mistrovství Evropy družstev v Polsku, kdy k nám mohou přijít nejlepší evropští atleti a také v blízkosti mítinků Diamantové ligy, které budou později, ale v tom samém týdnu, takže atleti budou moci začít v Ostravě," řekl ČTK manažer mítinku Alfonz Juck.

Připomněl, že celý atletický kalendář je kvůli mistrovství světa v Budapešti posunutý až na konec srpna, což umožnilo i přesun ostravského mítinku. Posun termínu by mohl přilákat i více návštěvníků a počítá se také s tím, že atleti budou v lepší formě.

"Přesně to si od toho slibujeme, že atleti budou mít lepší formu. Budou mít už jen měsíc na plnění limitů a získávání bodů na mistrovství světa do kvalifikačního žebříčku. Co se týká diváků, je to vždy loterie. Zkušenosti s takto pozdním termínem příliš nemáme. Už ale bude končit škola, takže si od toho slibujeme, že mládež bude mít více času a budou moci přijít celé rodiny," doplnil Juck.

Pořadatelé slibují hvězdné obsazení oštěpu. Návštěvníci se mohou těšit na medailistu z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy Jakuba Vadlejcha i finalistku mistrovství světa a Evropy Nikolu Ogrodníkovou. Ze světových hvězd se představí například mistr světa Anderson Petersom z Grenady, který se zlepšil na 93,07 metru a bude obhajovat letošní prvenství. Další účastníky budou organizátoři představovat postupně.

"Zlatá tretra je pro mě velice důležitá. Je to největší český mítink a zrovna v příštím roce pro mě bude znamenat obrovský test před mistrovstvím světa v Budapešti. Pozdní červnový termín je pro nás lepší, co se týče možného výkonu, takže bude to nasvědčovat i delším hodům, lepším podmínkám, jak teplotním, tak doufejme i třeba větrným," uvedl Vadlejch, který v Ostravě vyhrál v roce 2018.

Vstupenky se začnou prodávat 10. prosince ve 12:00. Na ochozy budou stát pro veřejnost, školy i oddíly 50 korun, na hlavní tribunu budou moct zájemci až do 10. ledna koupit lístek za tisíc korun.