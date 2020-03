Atletické MS se po odkladu OH může posunout na rok 2022

Monte Carlo - Atletické mistrovství světa naplánované na rok 2021 by se mohlo kvůli odkladu olympijských her posunout do sezony 2022. V tiskové zprávě to uvedla Světová atletika (WA). Odložení olympijských her v Tokiu kvůli pandemii koronaviru vítá, už dříve tento krok podpořila.

Světová atletika bude s Mezinárodním olympijským výborem a dalšími sportovními federacemi vyjednávat o přesném termínu OH v roce 2021. Mezinárodní atletická federace už dříve avizovala, že je připravena po dohodě s pořadateli z amerického státu Oregon upravit termín své vrcholné akce v roce 2021.

Mistrovství světa mělo být od 6. do 15. srpna 2021. "Už jsme diskutovali s organizačním výborem mistrovství světa v atletice Oregon 21 o možnosti posunu termínu. Ujistili nás, že budou pracovat se svými partnery a dalšími aktéry, aby Oregon mohl hostit mistrovství světa v jiném termínu, včetně případného termínu v roce 2022," uvedla Světová atletika v tiskové zprávě.

Pokud by se uvažovalo o roce 2022, musel by se brát ohled na připravované multisportovní mistrovství Evropy včetně toho atletického, které má od 11. do 21. srpna 2022 hostit Mnichov.

Dnešní rozhodnutí MOV a japonských pořadatelů o odkladu OH na rok 2021 považuje federace za správné. "Je to to, co atleti chtěli, a jsme přesvědčeni, že tohle rozhodnutí všem sportovcům, technickým pracovníkům i dobrovolníkům poskytne oddech a jistotu v těchto nevídaně nejistých časech," uvedla federace.

Pokud to bude bezpečné, tak se letos pokusí nastartovat sezonu venkovních mítinků, která by měla začít i skončit později, než bylo plánováno. Urychleně chce rovněž provést potřebné úpravy v kvalifikačním systému na olympijské hry, aby atleti měli jistotu.