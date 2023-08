Atletické MS nabídne řadu rekordmanů, český tým bude spoléhat na Vadlejcha

Budapešť - Řada světových rekordmanů a mnohonásobných šampionů bude od soboty k vidění na atletickém mistrovství světa v Budapešti. V Maďarsku bude i třiadvacetičlenný český tým s medailovým kandidátem Jakubem Vadlejchem, zkušenými závodníky i mladými nadějemi.

Finále oštěpařů je naplánované na závěrečný den soutěží, tedy neděli 27. srpna. Stříbrný olympijský medailista a obhájce světového bronzu Vadlejch je lídrem letošních světových tabulek a jedničkou světového žebříčku. Může usilovat o první velké zlato. "Já se snažím to neřešit. Ale opravdu si myslím a věřím tomu, že když se přiblížím své ideální technice, tak na mě ti kluci nemají. To je hledání toho ideálu," řekl na konci července na mistrovství republiky v Táboře.

Další tradiční opora Tomáš Staněk vstoupí do šampionátu hned první den. Dopoledne koulaře čeká kvalifikace, hned večer pak mají finále. Pro bronzového medailistu z loňského ME v Mnichově je pozice v globální konkurenci v čele se světovým rekordmanem Ryanem Crouserem výrazně obtížnější. "Ale překvapení se dějí na každé velké akci, někdo vyhoří, někdo potvrdí roli favorita. Pro všechny je to nový závod.," řekl dnes českým novinářům. Předpokládá, že medaile bude ležet daleko. "Myslím, že 22 bude potřeba určitě," poznamenal koulař, jehož český rekord má hodnotu 22,01 metru.

O finále bude první den bojovat také smíšená čtvrtkařská štafeta, která v červnu triumfovala na Evropských hrách. Na zajímavé umístění může pomýšlet i řada dalších českých atletů. Tyčkařka Amálie Švábíková bude navazovat na bronzovou medaili z halového mistrovství Evropy, dálkař Radek Juška ukázal v létě formu několika osmimetrovými skoky. Neustále se zlepšuje dvaadvacetiletá překážkářka Nikoleta Jíchová, mezi mílařkami se bude snažit znovu prosadit olympijská finalistka Kristiina Mäki.

Zbrusu nový Národní atletický stadion může být svědkem řady zářivých výkonů. Keňská běžkyně Faith Kipyegonová bude startovat v závodech na 1500 i 5000 metrů, kde v této sezoně překonala historicky nejlepší časy. Světový rekord v úvodu sezony vylepšil i koulař Ryan Crouser. Tyčkařský fenomén Armand Duplantis může nechat vzpomenout na loňský světový šampionát v Eugene, kde premiérové světové zlato ozdobil světovým rekordem. Rychle letos běhá světový rekordman na 400 metrů překážek Karsten Warholm, jenž loni na MS nebyl po zranění v optimální formě a skončil až sedmý.

Do atletické historie se může zapsat jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, která je na stovce pětinásobnou šampionkou. V 36 letech může získat v této disciplíně šestý titul, což v jedné disciplíně na MS dokázal jen legendární tyčkař Sergej Bubka. Fraserová-Pryceová se ale v této sezoně potýkala se zdravotními problémy a ve světových tabulkách jí patří výkonem 10,82 čtvrtá příčka. Ztrácí 17 setin na krajanku Shericku Jacksonovou. Rychlejší letos byly i dvaadvacetiletá Američanka Sha'Carri Richardsonová, kterou čeká debut na MS, i zkušená reprezentantka Pobřeží slonoviny Marie-Josée Ta Louová.

Tradičním vrcholem šampionátu bývá mužská stovka. Titul bude obhajovat Fred Kerley, který loni vévodil americkému pódiu. Nejrychlejším mužem sezony je výkonem 9,83 sekundy Brit Zharnel Hughes. Znovu by měl být na startu i překvapivý olympijský vítěz z Tokia Ital Marcell Jacobs. Nad jeho formou se ale vznáší otazník, protože startoval jen v červnu v Paříži, kde sedmým místem a časem 10,21 sekundy nepřesvědčil.

Program MS v atletice v Budapešti: Sobota 19. srpna: 8:50 20 km chůze muži, 10:30 koule muži - kvalifikace (Staněk), 10:35 sedmiboj ženy - 100 m přek., 11:05 smíšená štafeta 4x400 m - rozběhy (ČR), 11:35 3000 m přek. muži - rozběhy, 11:45 sedmiboj ženy - výška, 12:00 kladivo muži - kvalifikace (Hájek), 12:25 dálka ženy - kvalifikace, 12:35 100 m muži - kvalifikace, 13:15 1500 m ženy - rozběhy (Mäki), 19:02 1500 m muži - rozběhy, 19:05 sedmiboj ženy - koule, 19:10 disk muži - kvalifikace, 19:35 trojskok muži - kvalifikace, 19:43 100 m muži - rozběhy, 20:30 sedmiboj ženy - 200 m, 20:35 koule muži - finále (Staněk?), 20:55 10.000 m ženy - finále, 21:47 smíšená štafeta 4x400 m - finále (ČR?). Neděle 20. srpna: 7:15 20 km chůze ženy (Martínková), 9:00 disk ženy - kvalifikace, 9:35 400 m ženy - rozběhy (Vondrová, Petržlková), 9:50 sedmiboj ženy - dálka,10:25 400 m muži - rozběhy (Krsek), 11:25 400 m přek. muži - rozběhy (Müller),12:00 sedmiboj ženy - oštěp, 12:10 100 m ženy - rozběhy, 13:05 110 m přek. muži - rozběhy, 16:35 100 m muži - semifinále, 16:55 dálka ženy - finále, 17:05 1500 m ženy - semifinále, 17:35 1500 m muži - semifinále, 17:50 kladivo muži - finále, 18:00 sedmiboj ženy - 800 m, 18:25 10.000 m muži - finále, 19:10 100 m muži - finále. Pondělí 21. srpna: 18:40 tyč ženy - kvalifikace (Švábíková), 18:50 400 m přek. ženy - rozběhy (Jíchová), 19:35 400 m přek. muži - semifinále, 19:40 trojskok muži - finále, 20:05 110 m přek. muži - semifinále, 20:30 disk muži - finále, 20:35 100 m ženy - semifinále, 21:10 400 m ženy - semifinále, 21:40 110 m přek. muži - finále, 21:50 100 m ženy - finále. Úterý 22. srpna: 18:40 100 m přek. ženy - rozběhy, 19:20 800 m muži - rozběhy, 19:55 výška muži - finále, 20:20 disk ženy - finále, 20:25 400 m přek. ženy - semifinále, 21:00 400 m muži - semifinále, 21:30 1500 m ženy - finále, 21:42 3000 m přek. muži - finále. Středa 23. srpna: 10:05 800 m ženy - rozběhy, 10:15 tyč muži - kvalifikace, 10:20 oštěp ženy - kvalifikace (Ogrodníková, Gillarová, Tabačková), 11:10 5000 m ženy - rozběhy, 11:15 dálka muži - kvalifikace (Juška), 12:05 200 m ženy - rozběhy, 12:50 200 m muži - rozběhy (Macík), 19:00 kladivo ženy - kvalifikace, 19:10 trojskok ženy - kvalifikace, 19:30 tyč ženy - finále (Švábíková?), 19:45 3000 m přek. ženy - rozběhy, 20:40 100 m přek. ženy - semifinále, 21:15 1500 m muži - finále, 21:35 400 m ženy - finále. Čtvrtek 24. srpna: 7:00 35 km muži a ženy (Ďurdiaková), 19:00 5000 m muži - rozběhy, 19:30 dálka muži - finále (Juška?), 19:45 200 m ženy - semifinále, 20:15 kladivo ženy - finále, 20:20 200 m muži - semifinále, 20:50 800 m muži - semifinále, 21:25 100 m přek. ženy - finále, 21:35 400 m muži - finále, 21:50 400 m přek. ženy - finále. Pátek 25. srpna: 10:05 desetiboj muži - 100 m, 10:10 oštěp muži - kvalifikace (Vadlejch), 10:20 výška ženy - kvalifikace (Hrubá), 10:55 desetiboj muži - dálka, 12:20 desetiboj muži - koule, 18:30 desetiboj muži - výška, 19:30 štafeta 4x100 m muži - rozběhy, 19:35 trojskok ženy - finále, 20:00 štafeta 4x100 m ženy - rozběhy, 20:20 oštěp ženy - finále, 20:25 800 m ženy - semifinále, 21:05 desetiboj muži - 400 m, 21:40 200 m ženy - finále, 21:50 200 m muži - finále. Sobota 26. srpna: 7:00 maraton ženy (Stewartová), 10:05 desetiboj muži - 110 m přek., 10:25 koule ženy - kvalifikace, 11:00 disk muži - kvalifikace, 14:00 desetiboj muži - tyč, 19:05 desetiboj muži - oštěp, 19:25 tyč muži - finále, 19:30 štafeta 4x400 m muži - rozběhy (ČR), 19:55 štafeta 4x400 m ženy - rozběhy, 20:15 koule ženy - finále, 20:30 800 m muži - finále, 20:50 5000 m ženy - finále, 21:25 desetiboj muži - 1500 m, 21:40 štafeta 4x100 m muži - finále, 21:50 štafeta 4x100 m ženy - finále. Neděle 27. srpna: 7:00 maraton muži, 20:05 výška ženy - finále, 20:20 oštěp muži - finále (Vadlejch?), 20:45 800 m ženy - finále, 21:10 3000 m přek. ženy - finále, 21:37 štafeta 4x400 m muži - finále, 21:47 štafeta 4x400 m ženy - finále.