Atletické MS bude kvůli odložené olympiádě o rok později

Monte Carlo - Atletické mistrovství světa se kvůli odložené olympiádě uskuteční o rok později. Světová atletika jedná s pořadateli šampionátu v americkém Eugene o novém termínu v roce 2022. Původně se mělo v Oregonu závodit od 6. do 15. srpna 2021, ale toto období koliduje s novým termínem olympijských her 23. července až 8. srpna 2021.

Světová atletika se už před odložením her nechala slyšet, že je připravena ve spolupráci s organizátory posunout svou vrcholnou globální akci naplánovanou na příští rok. Uvažovalo se o pozdějším termínu v roce 2021, ale podle aktuálního vyjádření atletické federace zvítězila varianta posunu na následující sezonu. "Všichni musejí být flexibilní a dělat kompromisy, nakonec pracujeme s organizátory mistrovství světa v Oregonu na nových datech v roce 2022," uvedla Světová atletika v tiskové zprávě po oznámení termínu OH.

Atletické mistrovství světa se tak uskuteční po třech letech. Poslední šampionát hostilo loni na podzim Dauhá. Při hledání termínu v roce 2022 vedení světové atletiky vyjednává také s pořadateli Her Commonwealthu a atletického ME, které se mají uskutečnit v přespříští sezoně. Hry Commonwealthu má hostit od 27. července do 7. srpna 2022 Birmingham. Multisportovní ME včetně toho atletického má být od 11. do 21. srpna 2022 v Mnichově.

Letní termín odložených olympijských her mezinárodní atletická federace vítá. "Poskytne našim atletům čas, který potřebují, aby se vrátili k tréninku a závodům," uvedla. Se známým termínem mohou atletičtí funkcionáři aktualizovat kvalifikační systém na OH.

Stejně jako u ostatních olympijských sportů už dříve kvalifikovaným sportovcům místa zůstanou. Z českých atletů mají olympijský limit splněný koulař Tomáš Staněk, oštěpaři Nikola Ogrodníková a Jakub Vadlejch a překážkářka Zuzana Hejnová. Pro účast na OH ale musejí také vyhovět podmínkám národního svazu, které zatím nejsou jasné.