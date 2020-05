Atletické mistrovství ČR nebude v Plzni v červnu, ale v srpnu

Praha - Atletické mistrovství České republiky v Plzni se neuskuteční 27. a 28. června, ale až 8. a 9. srpna. O posunutí šampionátu rozhodlo předsednictvo Českého atletického svazu, které dnes schválilo novou termínovou listinu pro zbytek roku 2020. Ta je výrazně ovlivněna ochromením sportovního dění kvůli epidemii koronaviru.

První atletické závody by se v omezeném počtu účastníků měly v Česku uskutečnit 1. června v rámci velké svazové akce Spolu na startu. Do té se už přihlásilo 168 pořadatelů. Uskuteční se i elitní závody pro reprezentanty v Kladně, Plzni a Kolíně. Dalších pět svazových mikromítinků pro reprezentanty se bude konat do konce června, jejich termíny budou ještě upřesněny.

V původním termínu republikového šampionátu na dráze se ve Slavkově u Brna uskuteční MČR v běhu na 10.000 metrů. Plánovat na konec června "velký" šampionát by přineslo příliš mnoho neznámých. "Mikromítinky jsou unikátním projektem reagujícím na situaci ohledně koronaviru s omezením počtu osob na 100, ale umožňujícím vrátit naše atlety do soutěžního režimu a zaznamenávat výsledky a tím možnost kvalifikovat se na mistrovství republiky. Podle současných ustanovení bychom museli složitě hledat formát. Chceme dát našim atletům jasný stabilní výhled a ne spekulovat, zda dojde do konce června ještě k dalším uvolněním," vysvětlil pro ČTK předseda svazu Libor Varhaník.

Mistrovství republiky v Plzni svaz posunul o šest týdnů na víkend, který jako vhodný termín pro národní šampionáty vyhradila Světová atletika. Pak by mohla za příznivých okolností začít mezinárodní sezona. "S ohledem na specifika letošní sezony se nám zdá, že pokud pro atlety bude jedním z vrcholů právě mistrovství republiky v Plzni, bude vhodný srpnový termín. Roli hraje také fakt, že Světová atletika zveřejnila termíny a v srpnu až v říjnu by se mělo závodit i na Diamantových ligách a dalších světových a evropských mítincích," komentoval to Varhaník.

V Česku se v případě pokračování příznivého vývoje epidemiologické situace dá očekávat, že budou povoleny akce většího rozsahu, než by bylo v červnu. Spekuluje se, že by se maximální počet účastníků mohl od 25. května zvýšit až na 500 lidí. Před prázdninami je pak možné očekávat další posun.

Čeští epidemiologové ale avizovali, že bez jakýchkoliv restrikcí hromadné akce v létě povoleny nebudou. Svaz zatím počítá, že se republikový šampionát bude muset uskutečnit bez diváků. "Ale bude v přímém přenosu České televize a také na live streamu na našich komunikačních kanálech na facebooku České atletiky, takže diváci o podívanou nepřijdou. Pokud by se opatření uvolnila na daleko větší počet, tak pochopitelně diváky uvítáme velice rádi," dodal Varhaník.

Mistrovství republiky v půlmaratonu, které se koná tradičně v rámci Pardubického vinařského půlmaratonu, se ze zrušeného dubnového termínu posunulo na víkend 15. až 16. srpna. O týden později se v Praze na Julisce uskuteční mistrovství republiky družstev. Maratonci budou mít svůj šampionát v rámci Pražského maratonu, který se už dříve přesunul na 11. října. Den před tím se v Poděbradech uskuteční republikový šampionát v chůzi na 20 kilometrů.