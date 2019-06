Atletická Zlatá tretra znovu láká na sprinty a české hvězdy

Ostrava - Atletická Zlatá tretra podobně jako v éře Usaina Bolta láká na sprinty. Na startu stovky bude i po odhlášení Ronnieho Bakera osm mužů s osobními rekordy pod deset sekund. Dvojnásobný olympijský medailista z Ria Andre de Grasse vedle stovky poběží i dvoustovku, kde se utká s hvězdným Američanem Christianem Colemanem. Znovu budou závodit i české hvězdy v čele s vrhači Barborou Špotákovou, Nikolou Ogrodníkovou, Jakubem Vadlejchem a Tomášem Staňkem.

Nejrychlejší muž současnosti Coleman věří, že by mohl v běhu na 200 metrů překonat jedenáct let starý rekord mítinku Usaina Bolta, který má hodnotu 19,83 sekundy. "Není to nemožné, můj osobák je jen o dvě setiny horší, navíc už je dva roky starý. Od té doby jsem udělal dost velký pokrok. Loni jsem kvůli zranění tuhle trať vůbec neběhal. Ale chtěl bych v ní uspět na americkém šampionátu a kvalifikovat se na mistrovství světa," řekl v neděli novinářům v Ostravě.

Na souboj s ním se těší Kanaďan De Grasse, který ve čtvrtek poběží dva sprinty v rozmezí zhruba hodiny. "Chtěl jsem zkusit double, abych viděl, jak na tom jsem. Pak můžeme uvažovat o tom, na co si můžeme troufat v další části sezony," uvedl.

Soutěž kladivářek, která se obvykle konala o den dříve na rozcvičovacím stadionu, bude poprvé na Zlaté tretře na hlavním stadionu v předprogramu v den mítinku. "Startuji pojedenácté v Ostravě a nakonec jsem se dočkala. Ale bylo to hezké i na tom vedlejším, mělo to zvláštní atmosféru," řekla na dnešní tiskové konferenci polská kladivářská hvězda Anita Wlodarczyková.

Bude útočit na páté vítězství na Zlaté tretře za sebou. Na Městském stadionu v Ostravě ale loni při Kontinentálním poháru prohrála s Američankou DeAnnou Priceovou.

V tradici nemistrovských disciplín pokračuje Zlatá tretra závodem na 300 metrů žen. Tuto distanci si v Ostravě vyzkoušel Bolt a olympijský vítěz na čtvrtce Wayde van Niekerk na ní předloni zaběhl nejrychlejší čas historie.

Na historické maximum 35,30 může zaútočit olympijská vítězka na 400 metrů Shaunae Millerová-Uibová, která na této distanci zatím závodila jen v hale. "Myslím, že je to pro mě perfektní trať, která kombinuje rychlost a vytrvalost. Je to pro mě ideální vzdálenost," těšila se Bahamanka, která kombinuje čtvrtku s dvoustovkou.

Hvězdou výšky bude královna této disciplíny Maria Lasickeneová. V dálce se bude snažit na loňský rekord mítinku 866 centimetrů navázat Kubánec Juan Miguel Echevarría, se kterým se utká i český rekordman Radek Juška. Koulařský český rekordman Staněk se utká s mistrem světa Tomem Walshem z Nového Zélandu i silnými Poláky Michalem Haratykem a Konradem Bukowieckým.

Na loňská vítězství mohou navázat oštěpaři Vadlejch a Ogrodníková. Do programu Zlaté tretry se vrátila míle, na níž bude k vidění souboj Jakuba Holuši s Filipem Sasínkem.

Ženské kladivo začne ve 14:45, slavnostní zahájení 58. ročníku Zlaté tretry je naplánováno na 17:30.