Atletická Diamantová liga v červenci v Londýně nezačne

Londýn - Atletická Diamantová liga by měla začít 14. srpna v Monaku. Do poloviny října by se mělo uskutečnit jedenáct mítinků, které mohou mít různé formáty vzhledem k aktuálním vládním omezením kvůli koronaviru v jednotlivých zemích. Vzhledem k různorodým podmínkám tentokrát nebudou atleti sbírat body do pořadí jednotlivých disciplín a neuskuteční se finále v Curychu. Předběžný kalendář zveřejnila Diamantová liga na svém webu.

Mezinárodní atletická sezona pod širým nebem letos kvůli pandemii koronaviru zatím nezačala. Diamantová liga měla odstartovat už 17. dubna v Dauhá, ale úvodních devět mítinků a srpnový v Lausanne už byly odloženy.

Naposledy bylo dnes oznámeno zrušení mítinku v Londýně, který se měl uskutečnit na Olympijském stadionu 4. a 5. července. "Rozhodli jsme se tak ve světle probíhající globální pandemie. Naší hlavní prioritou je bezpečí všech atletů, trenérů, dobrovolníků, diváků a organizátorů," uvedla na webu mítinku šéfka britské atletiky Joanna Coatesová.

V Oslu se v původním termínu 11. června odehrají takzvané Impossible Games, které se uskuteční jako exhibice s virtuálními souboji na dálku a s využitím televizní techniky.

Pod značkou Diamantové ligy se nebude závodit ani v červenci. Mítink v Monaku se v kalendáři posunul z 10. července na 14. srpna. V srpnu by se mělo závodit ještě v britském Gatesheadu a ve Stockholmu. Na září je naplánované Lausanne, Brusel, zatím ještě stále nejistá Paříž, Neapol a Šanghaj. Sezona se kvůli opožděnému startu protáhne do října, kdy by měli atleti zavítat do Eugene, Dauhá a na zatím neurčené místo v Číně.

Neplatí původní rozpis diamantových disciplín, které se měly na jednotlivých stadionech konat. "Diamantová liga 2020 nebude strukturovaným seriálem vedoucím směrem k finále, jako obvykle bývá. Vzhledem k současné nerovnosti v tréninkových podmínkách a možnostech cestování, by bylo nemožné zajistit férové podmínky pro kvalifikační systém v roce 2020. Atleti proto nebudou v této sezoně získávat diamantové body a nebude jedno finále se 24 disciplínami v Curychu, jak se plánovalo," uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

Pořadatelé musejí dva měsíce dopředu oznámit, za jakých podmínek a pro které disciplíny svůj závod uspořádají. Vzhledem k očekávaným vládním omezením jsou možné i různé inovativní formáty.

Curych, který měl finálový mítink přidělený na tuto a příští sezonu, získal nově právo hostit vyvrcholení Diamantové ligy v roce 2022. Ustoupilo mu americké Eugene, které si své hostitelské právo posunulo na sezonu 2023.

Prozatímní kalendář Diamantové ligy:

14. srpna: Monako, 16. srpna: Gateshead, 23. srpna: Stockholm, 2. září: Lausanne, 4. září: Brusel, 6. září: Paříž (bude potvrzeno), 17. září: Neapol, 19. září: Šanghaj, 4. října: Eugene, 9. října: Dauhá, 17. října: Čína (město bude oznámeno později).