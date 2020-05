Atleti vyhlížejí zahájení domácí sezony v Kladně

Praha - Čeští atleti vyhlížejí pondělní zahájení domácí závodní sezony v Kladně. Oštěpařka Barbora Špotáková a koulař Tomáš Staněk věří v solidní výkony, i když se v přípravě potýkali s bolístkami zaviněnými mimo jiné absencí fyzioterapie a regenerace. Český rekordman v běhu na 400 metrů Pavel Maslák se postupně rozběhává po té, co kvůli koronavirovým omezením dlouho nesměl na dráhu.

Závod na Sletišti bude hlavním ze tří mítinků určených pro reprezentanty, které budou 1. června ozdobou svazového projektu Spolu na startu. Do něj se s menšími závody respektujícími současná omezení a hygienická pravidla zapojilo 173 atletických oddílů a klubů po celém Česku.

Pro světovou rekordmanku Špotákovou to bude první závod od říjnového mistrovství světa v Dauhá, kde výkonem 59,87 skončila devátá. "Nehodila jsem tam ani 60 metrů a doufám, že na Kladně tu hranici přehodím. Kdybych nehodila 60, tak budu nespokojená," řekla dnes novinářům.

Po dlouhém tréninku si už potřebuje otestovat formu. "Nějaké signály z tréninku jsou, ale ten závod bude zvláštní. Nebudou tam diváci, budu se muset vyhecovat sama," uvažovala dvojnásobná olympijská vítězka, která v zimě začala trénovat s bývalým Staňkovým koučem Janem Tylčem.

V době uzavření sportovišť musela stejně jako ostatní atleti improvizovat, ale tréninkové podmínky nakonec nebyly tou největší komplikací. "Horší bylo, že jste se nemohli ani setkat s fyzioterapeutem, nebyla regenerace. Když tohle chybí, tak se to pak projeví. Makáte v karanténě a jste bez té péče. Nasčítá se to. Malé problémy tam byly, ale už je to snad v pořádku," řekla osmatřicetiletá Špotáková.

Podobně na tom byl i o deset let mladší Staněk. "Moje tělo je navíc zvyklé jezdit do tepla a na ta kolena střídání počasí není úplně ono, takže lehčí problémy tam byly. Ale těším se, že si zazávodím," doplnil.

Rád by pokračoval tam, kde na konci února na halovém mistrovství republiky skončil. Tehdy hodil 21,18 metru, i když byl unavený po náročném cestování po závodech. "Doufám, že navážu na ten ostravský výkon nějak obdobně i na Kladně, protože na tom nejsem úplně špatně," řekl.

Maslák byl v úvahách o svém výkonu při závodní premiéře pod otevřeným nebem umírněnější. Chyběly mu rychlé tréninky v tretrách. "Před dvěma týdny bych řekl, že poběžím dost strašně. Teď jsem ale měl dobré tréninky, tak doufám, že předvedu dobrý výsledek," uvedl.

Když byly kvůli koronaviru pro letošek zrušeny všechny vrcholné atletické akce, rozhodli se s trenérem Daliborem Kupkou pro obdobný model letní sezony jako loni. "Zase nebudu běhat tenhle rok čtvrtku a zaměřím se na sprinty," prozradil.

V zájmu přípravy na halu, kde je silnější než venku, loni vynechal říjnové MS v Dauhá. Obdobný model hodlá před olympijskou sezonou aplikovat i tentokrát, i když teprve v srpnu a září by mohly začít mezinárodní mítinky. "S trenérem ani nemyslíme na září, protože bychom se chtěli připravovat na halu. Snažíme se to přežít v kvalitním tréninku, ale hlavně ve zdraví," dodal semifinalista OH 2012 a 2016.