Atleti se chystají na HMS, pro Čechy bude podle šéftrenéra úspěchem každé finále

Bělehrad/Praha - Atleti se chystají na halové mistrovství světa, které se po opakovaném zrušení šampionátu v Číně uskuteční netradičně až po čtyřech letech. Od pátku do neděle ho bude hostit Bělehrad, kde před pěti lety zažila česká atletika medailové žně na halovém mistrovství Evropy. Tehdejších sedm medailí se prakticky jistě opakovat nebude, a to nejen kvůli tomu, že tentokrát se bude závodit ve světové konkurenci. Česká atletika zažívá hubenější období a reprezentační šéftrenér Pavel Sluka by považoval za úspěch jakékoliv finálové umístění.

"Konkurence je vysoká, nominační kritéria byla ostrá. Kdo se dostal na mistrovství světa, tak to je úspěch, a každé finále bude úspěch," řekl před odletem Sluka. Na šampionátu bude čtrnáct českých atletů. Z nominované patnáctky vypadla kvůli pozitivnímu testu na koronavirus mílařka Kristiina Mäki. Naopak překážkářka Helena Jiranová, která měla střevní potíže, dnes do Bělehradu odletěla.

"Na finálové příčky má šance Tomáš Staněk jako loňský mistr Evropy. Dále o osmičku, kterou považuju jako finále, může bojovat Dorota Skřivanová v pětiboji, Amálie Švábíková v tyči a doufám, že se zrodí ještě nějaké překvapení. Třeba (překážkář) Petr Svoboda," uvažoval Sluka.

Pro výraznější úspěch musejí čeští reprezentanti překonat svá maxima. Koulař Staněk vozí z haly medaile nepřetržitě od roku 2017, ale v této sezoně se i vinou zdravotních problémů dostal jen jednou za 21 metrů. Poraněná pravá paže už je v pořádku a český rekordman bude bojovat o co nejlepší umístění. Na titul je jen jeden favorit, světový rekordman a olympijský šampion Ryan Crouser. Ten startuje na HMS poprvé.

Tradičně odhodlaně s touhou po finálové účasti nastoupí do šampionátu překážkář Svoboda. Sedmatřicetiletý veterán se vrací do haly, kde před pěti lety slavil po dlouhé pauze emotivní bronz. Cítí, že má na lepší čas než sezonní maximum 7,63 sekundy. Také jeho disciplína má velkého favorita - Američana Granta Hollowaye, který loni překonal letitý světový rekord Brita Colina Jacksona.

Jako vítěz posledních tří MS odletěl do Bělehradu čtvrtkař Pavel Maslák, ale ten už nemá někdejší výkonnost a byl by spokojený se semifinále. Mužský závod na 400 metrů je otevřený. S nejlepším letošním výkonem 45,48 sekundy do něj vstupuje Nizozemec Liemarvin Bonevacia. Pod 46 sekund se dostali ještě další čtyři přihlášení běžci. Česko bude vedle Masláka reprezentovat také aktuální tuzemská jednička Patrik Šorm.

Papírově nejvýše postavená je z českých atletů pětibojařka Skřivanová, kterou výkon 4560 bodů řadí mezi účastnicemi na třetí místo. Obhájkyně titulu Katarina Johnsonová-Thompsonová ani loňská halová vicemistryně Evropy Noor Vidtsová z Belgie ale ještě letos pětiboj neabsolvovaly a chystají se na to až v Bělehradě.

V několika disciplínách může být v srbské metropoli v ohrožení světový rekord. Vedle aktuálních držitelů Crousera a Hollowaye se o překonání vlastních historických maxim mohou pokusit také trojskokanka Yulimar Rojasová nebo tyčkař Armand Duplantis. Rojasová se halovému rekordu 15,43 metru přiblížila před dvěma týdny v Madridu na dva centimetry, Duplantis při mítinku v Bělehradě před deseti dny vylepšil maximum na 619 centimetrů.

Halový světový rekord v této sezoně překonal také mílař Jakob Ingebrigtsen, ale patnáctistovka se na vrcholných akcích běhá obvykle pomaleji. Norského olympijského šampiona čeká duel s obhájcem titulu Samuelem Teferou z Etiopie. Oba běželi v Liévin, kde Ingebrigtsen výkonem 3:30,60 připravil Teferu o světový rekord a porazil ho o více než tři sekundy.

Na šedesátce nastoupí světový rekordman a obhájce Christian Coleman proti vítězi olympijského závodu na 100 metrů Marcellu Jacobsovi z Itálie. Jedná se o duel, který v Tokiu nemohl být k vidění, protože si americký sprinter odpykával trest za zmeškané dopingové zkoušky.

Na čtyřstovce se utká dvojnásobná olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová, která ale ještě letos v hale nezávodila, s bronzovou medailistkou z olympijského závodu na 400 metrů překážek Femke Bolovou. Dvaadvacetiletá Nizozemka v hale dva roky neprohrála, loni se stala mistryní Evropy a letos si vylepšila osobní maximum na 50,30 sekundy. Jasně vládne světovým tabulkám. Žádná jiná čtvrtkařka se nedostala pod 51 sekund.

Ženská tyč uvidí souboj dvou amerických hvězd - olympijské vítězky Katie Nageotteové a úřadující halové mistryně světa Sandi Morrisové. Na poslední chvíli byla do soutěže pozvána Švábíková, kterou halový osobní rekord 455 centimetrů řadí na deváté místo mezi přihlášenými.

Česká nominace na halové mistrovství světa v Bělehradě:

Muži: Michal Desenský (štafeta 4x400 m), Pavel Maslák (400 m, štafeta 4x400 m), Vít Müller (400 m, štafeta 4x400 m), Tadeáš Plaček (štafeta 4x400 m), Tomáš Staněk (koule), Filip Šnejdr (800 m), Petr Svoboda (60 m př.), Patrik Šorm (400 m, štafeta 4x400 m).

Ženy: Helena Jiranová (60 m př.), Eva Kubíčková (60 m), Kristiina Mäki (1500 m), Tereza Petržilková (400 m), Dorota Skřivanová (pětiboj), Lada Vondrová (400 m).