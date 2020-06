Atleti budou mít venku první MČR, na dráze poběží i Joglová

Slavko u Brna (Vyškovsko) - Atlety v sobotu čeká první letošní mistrovství republiky pod širým nebem, ve Slavkově u Brna se uskuteční šampionát v běhu na 10.000 metrů. Premiérového startu na domácím šampionátu na dráze se po loňském zklamání dočká elitní česká maratonkyně Marcela Joglová, která se utká mimo jiné se čtyřnásobnou šampionkou Moirou Stewartovou.

Joglová chtěla loni otestovat formu na pětce při dráhovém mistrovství republiky, ale neměla zaběhnutý výkon a nedostala výjimku, takže pár dní před šampionátem byla ze startovní listiny vyškrtnuta. Tehdy to nesla hodně špatně. "Tak jsem se těšila, tak jsem k tomu směřovala. Hlava na to byla nastavená. Potřebovala vyvrcholení, které nepřišlo. Na republikovém šampionátu běžely čtyři holky, jedna z nich nedokončila. Tehdy mě to hodně mrzelo, cítila jsem nespravedlnost a na chvíli mě to zlomilo," vrátila se k tomu v nedávné výpovědi pro server Bez frází.

Dvacátá maratonkyně loňského MS tentokrát měla možnost kvalifikovat se půlmaratonským časem. Požadavek má díky únorovému osobnímu rekordu 1:15:30 splněný s přehledem. Na dráhu se vrátí po dlouhé době. "Přípravu jsme přizpůsobili závodu a šli více do rychlosti. Ta se mi hodí i v celkovém konceptu v tréninku na maraton a ukázalo se, že trénink efekt má. Netroufnu si říct, jak přesně poběžím, ale pokusím se prodat vše, co jsem doposud natrénovala a těším se na závod, i když mě těch 25 kol upřímně hodně děsí," uvedla v tiskové zprávě svazu.

To Stewartová má s dráhovou desítkou bohaté zkušenosti. Od roku 2017 na domácím mistrovství neprohrála a v součtu s titulem z roku 2015 se v historické bilanci rovná Aleně Peterkové. V sobotu se může v čele této statistiky osamostatnit. "Přiznám se, že jsem před mistrovstvím trochu nervózní. Přeci jen byla příprava trochu jiná a nevím, co od sebe i od ostatních můžu čekat. Po karanténě jsem absolvovala jeden menší závod, ale ten nebyl úplně vypovídající. I když si myslím, že jsem natrénovala spoustu kvality i objemu, ta nejistota tam stále je," svěřila se.

Mezi muži jsou ve startovní listině elitní silniční běžci Vít Pavlišta a Jiří Homoláč. Pavlišta získal titul v roce 2017, ale sobotní závod bere především jako rychlostní test v přípravě na maraton.

Homoláč na první titul stále čeká, zatím má dvě stříbra a bronz. Od minulého týdne bojuje s nachlazením. "Uvidíme, jak to bude vypadat na posledním těžším tréninku. Snad to půjde, protože by mě případná neúčast po pěti měsících tréninku dost mrzela," poznamenal.

Závodní program ve Slavkově u Brna začne v 17:25 závodem žen. Na trať se vedle nich a mužů vydají ještě junioři a juniorky.