Atlantická rada vidí tři scénáře vývoje světa po koronaviru

Washington/New York - Svět po koronaviru ovládnou fašizující tendence a dominantní Čína, nebo může naopak přijít probuzení inspirované USA a Evropou, soudí Atlantická rada. Šéf OSN vyzval k dodržování lidských práv. Snaha zabránit šíření koronaviru nesmí být záminkou k represím, řekl.

Svět po koronaviru mohou ovládat fašizující tendence a dominantní Čína, nebo může naopak přijít šťastné probuzení inspirované Amerikou a Evropou. Tvrdí to washingtonský nevládní institut Atlantická rada, o jehož odhadu postkoronavirových scénářů informoval americký zpravodajský server Politico.

Autoři analýzy předkládají tři scénáře budoucího vývoje. Podle prvního z nich koronavirovou krizí ztratí všichni. USA, Evropa i Čína se navzdory obřím investicím budou vzpamatovávat jen těžko a jejich obnova zasáhne hluboko do 20. let. Západ zůstane pozadu, Donald Trump obhájí mandát a Evropa bude paralyzována. Uvnitř čínské komunistické strany zesílí nespokojenost a její vedení se bude jen obtížně snažit o obnovu ekonomiky. V rozvojových zemích se rozšíří chudoba a riziko konfliktu mezi USA a čínsko-ruskou aliancí se zvýší.

Druhý scénář počítá s dominancí Číny. Peking využije krize k budování kontaktů po celé Asii, bude ohrožovat demokracii po celém světě a bezohledně potlačovat domácí disent. V USA se politika posune doleva, i když Trump vyhraje volby. Na Blízkém východě a v severní Africe propuknou hladové bouře a pád cen ropy uvrhne Saúdskou Arábii do čínské náruče.

Podle třetího scénáře Atlantické rady čeká svět nové vzkříšení. Obnoví se globální role USA, bohaté země se spojí k vakcinaci světové populace, a to zdarma. Čína pod tlakem zruší své zvířecí trhy a západní státy navrhnou založení "superagentury", která se postará o odvrácení další celosvětové krize. Čína a USA odloží spory a zapracují na Marshallově plánu pro rozvojové země postižené nákazou.

Ať bude vývoj jakýkoli, cesta může vést do pekel, upozorňuje studie. Virus se rozšíří do rozvojových zemí, které ještě dramaticky nezasáhl, a omezení sociálního kontaktu může být delší, než si kdokoli představoval. Pokud se USA vzpamatují jen pomalu a pokud krize posílí Čínu a jiné autoritářské režimy, může nastat zdravotní a hospodářská katastrofa a globální vedení USA může být v nedohlednu, soudí experti Atlantické rady.

Šéf OSN: Boj proti koronaviru nesmí být záminkou k represím

New York - Generální tajemník OSN António Guterres upozornil na to, že některé země mohou boje proti koronaviru využít k zavedení represivních opatření, která s pandemií nemoci covid-19 nemají nic společného. V dnes zveřejněném poselství řekl, že hrozí krize co dodržování lidských práv.

Podle Guterrese koronavirus samotný nikoho nediskriminuje, zato jeho dopady ano. "Vidíme nepoměrný dopad na různá společenství lidí, vzestup nenávistných projevů, cílení na zranitelné skupiny a nebezpečí přehnaně tvrdých reakcí podkopávajících úsilí zdravotníků," řekl šéf OSN.

"Na pozadí narůstajícího etno-nacionalismu, populismu, autoritářství a potlačování lidských práv v některých zemích může být současná krize záminkou k přijetí represivních opatření k účelům, které se pandemií nesouvisejí," varoval Guterres, žádnou konkrétní zemi ale nezmínil. "To je nepřijatelné," dodal.

Generální tajemník připomíná vládám jednotlivých zemí, že kriticky důležité je zachování prostoru pro občanskou společnost a svobodu tisku. "Nejlepší odpověď je taková, když se přiměřeně reaguje na stávající hrozby a zároveň jsou dodržována lidská práva a princip právního státu," vzkázal Guterres. "Při všem, co děláme, nikdy nezapomeňme, že hrozbou je virus, ne člověk," prohlásil.

Koronavirem se doposud podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo asi 2,63 milionu lidí na světě, přes 183.420 pacientů kvůli komplikacím doprovázejícím infekci zemřelo. Ekonomická aktivita ve velké části světa se prakticky zastavila a miliony lidí mají nařízeno, aby zůstaly doma, a pomohly tak zabránit šíření nákazy. Mezinárodní měnový fond předpověděl, že za takové situace se svět blíží k nejhoršímu ekonomickému propadu od dob velké hospodářské krize ze 30. let minulého století.