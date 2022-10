Atlanta znovu porazila v NBA Detroit, Krejčí odehrál dalších 100 sekund

New York - Basketbalisté Atlanty pokračují ve výborném vstupu do nového ročníku NBA. Podruhé během tří dnů porazili Detroit, nad kterým v pátek zvítězili 136:112, a vyhráli počtvrté z pěti utkání. Český reprezentant Vít Krejčí se dostal na palubovku na posledních 100 sekund místo Jalena Johnsona a do statistik se zapsal jedním faulem, po němž domácí Isaiah Stewart proměnil dva trestné hody.

Krejčí se objevil ve hře po zářijové výměně z Oklahoma City teprve podruhé a stále čeká na první body či střelecký pokus. Proti Pistons převážně z lavičky sledoval střelecký koncert spoluhráče Trae Younga, jenž nasbíral 36 bodů a také 12 asistencí.

"Dnes jsem byl schopný střely proměňovat. Měl jsem stejné pozice jak po nájezdu, tak z volných trojek, rozdíl byl jen v tom, že konečně padaly," řekl Young, který trefil 12 z 20 střel. Při středeční výhře o pět bodů jich proměnil devět z 21. Dejounte Murray přidal 26 bodů.

Hawks po poločase vedli jen o dva body, druhou polovinu zápasu nicméně ovládli 67:45. Nejvyšší náskok Atlanty činil 27 bodů. Domácím, kteří prohráli popáté z šesti duelů, nepomohl ani dobrý výkon Cadea Cunninghama, jenž měl 35 bodů, devět doskoků a osm asistencí. Bojan Bogdanovič nastřílel 22 bodů.

"Byl to letos první zápas, kdy jsme se ani nesnažili bránit," nebral si servítky trenér Detroitu Nate McMillan.

Skvělé představení viděli diváci v Bostonu, kde domácí podlehli Clevelandu 123:132 po prodloužení. Cavaliers táhla dvojice Donovan Mitchell a Caris LeVert, jež se rovnoměrně rozdělila o 82 bodů a dohromady trefila 11 ze 17 trojek a 17 z 18 trestných hodů.

"Snažíme se dostat do stejné pozice, ve které byl loni právě Boston. Vítězství o nás dost napovídá, máme navíc mladý tým," řekl Mitchell po výhře nad finalistou minulého ročníku. S LeVertem jsou prvními hráči Cavaliers, kteří nastříleli v jednom utkání aspoň 40 bodů, od finále v roce 2016, kdy to dokázali LeBron James a Kyrie Irving.

Celtics nestačily ani solidní výkony opor Jaysona Tatuma a Jalena Browna, kteří nastříleli po 32 bodech. Cavaliers uspěli počtvrté z pěti zápasů, i když jim kvůli zranění oka stále chybí Darius Garland.

I páté utkání v sezoně prohráli Los Angeles Lakers. Oslabeni o Anthonyho Davise, kterého trápí bolavá záda, podlehli Minnesotě 102:111. Nestačilo jim ani 28 bodů LeBrona Jamese či 18 bodů Russella Westbrooka v roli náhradníka.

Na druhé straně se činili Anthony Edwards s 29 body, Rudy Gobert s 22 body a 21 doskoky či Karl-Anthony Towns, jenž nasbíral 21 bodů, osm doskoků a sedm asistencí. Wolves se s bilancí 4-2 drží na sedmé příčce Západní konference, Lakers jsou v ní se ztrátou poslední. Spolu se Sacramentem jsou jediným týmem, který ještě nevyhrál.

Padesátým hráčem v historii NBA, jenž nastřílel 20.000 bodů, se stal DeMar DeRozan. Jeho 33 bodů ale porážku Chicaga 124:129 v San Antoniu neodvrátilo.

Philadelphia uspěla i bez Joela Embiida, který chyběl kvůli zranění kolena, a vyhrála 112:90 v Torontu. O její druhé vítězství se osobním rekordem 44 body včetně devíti trojek postaral Tyrese Maxey.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Boston - Cleveland 123:132 po prodl., Denver - Utah 117:101, Detroit - Atlanta 112:136, Milwaukee - New York 119:108, Minnesota - LA Lakers 111:102, Orlando - Charlotte 113:93, Phoenix - New Orleans 124:111, Portland - Houston 125:111, San Antonio - Chicago 129:124, Toronto - Philadelphia 90:112, Washington - Indiana 117:127.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 5 3 2 60,0 New York 5 3 2 60,0 3. Toronto 6 3 3 50,0 4. Philadelphia 6 2 4 33,3 5. Brooklyn 5 1 4 20,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 4 4 0 100,0 2. Cleveland 5 4 1 80,0 3. Chicago 6 3 3 50,0 4. Indiana 6 2 4 33,3 5. Detroit 6 1 5 16,7

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 5 4 1 80,0 2. Washington 5 3 2 60,0 3. Charlotte 5 2 3 40,0 4. Miami 6 2 4 33,3 5. Orlando 6 1 5 16,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 5 4 1 80,0 2. San Antonio 6 4 2 66,7 3. New Orleans 5 3 2 60,0 4. Dallas 4 2 2 50,0 5. Houston 6 1 5 16,7

Severozápadní divize:

1. Portland 6 5 1 83,3 2. Denver 6 4 2 66,7 Minnesota 6 4 2 66,7 Utah 6 4 2 66,7 5. Oklahoma City 5 2 3 40,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 5 4 1 80,0 2. Golden State 5 3 2 60,0 3. LA Clippers 5 2 3 40,0 4. LA Lakers 5 0 5 0,0 5. Sacramento 4 0 4 0,0