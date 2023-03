Atlanta v NBA porazila Cleveland, Krejčí odehrál nejvíc minut v tomto roce

New York - Basketbalisté Atlanty zvládli v NBA úterní utkání proti Clevelandu a na domácí palubovce ho porazili 120:118. Duel rozhodl Dejounte Murray košem necelou minutu před koncem, trojka Donovana Mitchella v poslední sekundě na druhé straně naopak do obroučky nespadla. Do zápasu na straně vítězů naskočil také český reprezentant Vít Krejčí, za necelých devět minut se bodově neprosadil.

Krejčího osm minut a 46 sekund je největší porcí, kterou český křídelní hráč v roce 2023 zatím v lize dostal. Za tu dobu si nepřipsal ani bod, dokonce ani nevystřelil, ale dostal se na devět bodů ve statistice plus/minus, doskočil dva míče a zaznamenal jednu asistenci.

Hawks táhl Murray s 29 body, 21 bodů a devět doskoků přidal Onyeka Okongwu a double double za 16 bodů a 10 asistencí zaznamenal Trae Young. Atlanta přeskákala Cleveland 51:40 a připsala si 25 finálních přihrávek proti soupeřovým 20.

"Všichni hráli pro ty druhé. To, jak tým spolupracoval, bylo pro výhru obrovsky důležité,“ řekl trenér Quinn Snyder poté, co Hawks ve druhé půli ztratili jediný míč. S bilancí 38-38, stejnou jako má Toronto, je Atlanta na osmé příčce Východní konference.

Hvězdou utkání, byť na konci smutnou, byl Mitchell, jenž nastřílel 44 bodů. Sekundovali mu Darius Garland s 27 body a Evan Mobley s 20 body a 15 doskoky. Cavs jsou na východě s jistotou play off čtvrtí (bilance 48-29).

Skvělý střelecký výkon, 43 bodů, předvedl také P.J. Washington z Charlotte, jehož tým uspěl 137:134 v Oklahoma City. Washington proměnil 16 z 24 střel včetně pěti trojek, vítěznou smeč ale do koše zarazil Nick Richards 19 sekund před koncem. Ve zbytku utkání pak už oba týmy přidávaly jen šestky.

Hornets vedle Washingtona spoléhali na Thea Maledona s 19 body a devíti finálními pasy nebo Svi Mykhailiuka s 18 body. Richards nastřádal 14 bodů a 11 doskoků, Kai Jones k 12 bodům doskočil 14 míčů. Tým je ve Východní konferenci předposlední s bilancí 26-51, už bez šance na vyřazovací boje.

Thunder při absenci nejlepšího střelce Shaie Gilgeous-Alexandera táhla trojice Isaiah Joe s 33 body, Josh Giddey s 31 body, 10 doskoky a devíti asistencemi a Jalen Williams s 31 body. Potřetí v historii klubu zazářili tři třicetibodoví hráči: předtím to v roce 2015 byli Russell Westbrook, Enes Kanter a Anthony Morrow.

Ačkoli Golden State prohrával až o 20 bodů, nakonec se radoval z výhry 120:109 nad New Orleans. Strůjcem triumfu byl Stephen Curry, jenž nastřílel 39 bodů včetně osmi trojek a přidal ještě osm doskoků a osm asistencí.

Pelicans, kteří druhý poločas ztratili 46:74, táhli Brandon Ingram a Trey Murphy s 21 body. Warriors drží v konferenci šestou příčku s bilancí 40-37 a ztrátou pouze jednoho duelu na čtvrtý Phoenix, hráči New Orleans jsou osmí (38-38).

S 31 body dovedl Desmond Bane tým Memphisu k triumfu 113:108 nad Orlandem. Navzdory 33 bodům Tylera Herra zdolalo Toronto Miami 106:92, lídrem vítězů byl s 26 body a devíti doskoky Pascal Siakam.

Výsledky NBA

Atlanta - Cleveland 120:118 (domácí Krejčí 2 doskoky a 1 asistence), Golden State - New Orleans 120:109, Memphis - Orlando 113:108, Oklahoma City - Charlotte 134:137, Toronto - Miami 106:92, Washington - Boston 130:111.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 76 52 24 68,4 2. x-Philadelphia 75 49 26 65,3 3. New York 76 43 33 56,6 4. Brooklyn 75 40 35 53,3 5. Toronto 76 38 38 50,0

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 75 54 21 72,0 2. x-Cleveland 77 48 29 62,3 3. Chicago 75 36 39 48,0 4. Indiana 76 33 43 43,4 5. Detroit 75 16 59 21,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 76 40 36 52,6 2. Atlanta 76 38 38 50,0 3. Washington 76 34 42 44,7 4. Orlando 76 32 44 42,1 5. Charlotte 77 26 51 33,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 75 48 27 64,0 2. New Orleans 76 38 38 50,0 3. Dallas 76 37 39 48,7 4. San Antonio 75 19 56 25,3 5. Houston 76 18 58 23,7

Severozápadní divize:

1. y-Denver 75 51 24 68,0 2. Minnesota 76 39 37 51,3 3. Oklahoma City 76 37 39 48,7 4. Utah 75 35 40 46,7 5. Portland 75 32 43 42,7

Pacifická divize:

1. Sacramento 75 45 30 60,0 2. Phoenix 75 40 35 53,3 3. LA Clippers 76 40 36 52,6 4. Golden State 77 40 37 51,9 5. LA Lakers 75 37 38 49,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.