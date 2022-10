Atlanta v NBA nestačila na neporažené Milwaukee, Krejčí nenastoupil

New York - Basketbalisté Milwaukee si v NBA poradili s Atlantou 123:115 a s pěti výhrami zůstali jediným neporaženým týmem soutěže. Za Hawks, kteří utrpěli teprve druhou porážku, nenastoupil český reprezentant Vít Krejčí. Už potřetí prohráli obhájci titulu Golden State, již podlehli Charlotte 113:120 po prodloužení. Z první výhry se naopak radovalo Sacramento, které porazilo Miami 119:113. Jediným celkem bez vítězství tak zůstávají už jen Los Angeles Lakers.

Golden State opět táhl s 31 body Stephen Curry, ovšem v poslední půlminutě normální hrací doby dvakrát minul a Charlotte toho využilo ke srovnání skóre. V prodloužení proměnil jen dva trestné hody, jinak se dvakrát trefil pouze Draymond Green a rozjeté Charlotte pod taktovkou P.J. Washingtona dovedlo zápas k vítězství. Washington dal 31 bodů.

"Každý se teď na nás chce vytáhnout, když jsme mistry, a nedají nám vůbec nic zadarmo. Musíme si s tím poradit lépe,“ řekl Curry.

Atlanta se sice mohla opřít o výkon Trae Younga a jeho 42 bodů, jenže Milwaukee i tak bylo těžkým kalibrem. Janis Adetokunbo dal 30 ze svých 34 bodů ve druhé půli a měl i 17 doskoků. Jrue Holiday pak přidal také 34 bodů a 12 asistencí.

Ani triple double Luky Dončiče za 31 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí nepomohl Dallasu odvrátit domácí porážku s Oklahomou City 111:117 po prodloužení. Thunder totiž za skvělým obratem táhl Shai Gilgeous-Alexander s 38 body a 9 asistencemi. Dallas vedl čtyři minuty před koncem o 16 bodů, ale od té doby už dal jen dva trestné hody a dovolil soupeři srovnat skóre. V prodloužení pak rozjetá Oklahoma dala hned 18 bodů a získala třetí výhru za sebou.

"Měli jsme zápas pod kontrolou, ale není to poprvé, co jsme ve čtvrté čtvrtině zahodili vedení," litoval kouč Dallasu Jason Kidd. "Je to moje vina. Správně jsem nevedl tým a neproměňoval jsem střely,“ prohlásil Dončič.

Oklahomě pomohl k obratu Isaiah Joe, kterého nechtěla Philadelphie a nedávno tak přišel k Thunder. Odehrál závěrečných devět minut zápasu, během nich stihl 15 bodů a s ním Oklahoma přehrála soupeře o 24 bodů. „Potřeboval jsem zkusit někoho dalšího. Tohohle kluka ještě ani moc neznám, ale zaslouží velké uznání,“ řekl trenér vítězů Mark Daigneault.

Memphis bez zraněného Ja Moranta neuhájil v posledních dvou minutách čtyřbodové vedení a podlehl Utahu 123:124. Joel Embiid zařídil Philadelphii výhru nad Chicagem 114:109, když za vyrovnaného stavu trefil 18 sekund před koncem klíčovou trojku. Celkem dal 25 bodů.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Brooklyn - Indiana 116:125, Charlotte - Golden State 120:113 po prodl., Chicago - Philadelphia 109:114, Dallas - Oklahoma City 111:117 po prodl., Milwaukee - Atlanta 123:115, Sacramento - Miami 119:113, Utah - Memphis 124:123.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 5 3 2 60,0 2. New York 5 3 2 60,0 3. Toronto 6 3 3 50,0 4. Philadelphia 7 3 4 42,9 5. Brooklyn 6 1 5 16,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 5 5 0 100 2. Cleveland 5 4 1 80,0 3. Chicago 7 3 4 42,9 4. Indiana 7 3 4 42,9 5. Detroit 6 1 5 16,7

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 6 4 2 66,7 2. Washington 5 3 2 60,0 3. Charlotte 6 3 3 50,0 4. Miami 7 2 5 28,6 5. Orlando 6 1 5 16,7

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 6 4 2 66,7 2. San Antonio 6 4 2 66,7 3. New Orleans 5 3 2 60,0 4. Dallas 5 2 3 40,0 5. Houston 6 1 5 16,7

Severozápadní divize:

1. Portland 6 5 1 83,3 2. Utah 7 5 2 71,4 3. Minnesota 6 4 2 66,7 4. Denver 6 4 2 66,7 5. Oklahoma City 6 3 3 50,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 5 4 1 80,0 2. Golden State 6 3 3 50,0 3. LA Clippers 5 2 3 40,0 4. Sacramento 5 1 4 20,0 5. LA Lakers 5 0 5 0,0