Atlanta bez Krejčího uspěla v předkole play off NBA, Lakers vyhráli prodloužení

Utkání předkola play off NBA LA Lakers - Minnesota, 11. dubna 2023. Zprava basketbalista Lakers LeBron James a Jordan McLaughlin z Minnesoty. ČTK/AP/Marcio Jose Sanchez

New York - Basketbalisté Atlanty v předkole play off NBA porazili Miami 116:105 a v prvním kole vyřazovacích bojů vyzvou druhý nejlepší tým základní části Boston. Český reprezentant Vít Krejčí zůstal na lavičce. Los Angeles Lakers udolali oslabenou Minnesotu 108:102 po prodloužení. V play off se střetnou s Memphisem. Miami a Minnesota dostanou v pátek druhou šanci.

V Los Angeles se vteřinu před koncem základní hrací doby zdálo, že je rozhodnuto. Dennis Schröder proměnil trojku na 98:95 a Lakers stačilo ubránit. Anthony Davis nicméně po vyhození z autu fauloval Mikea Conleyho při střelbě za tři body a zkušený rozehrávač trefil všechny tři trestné hody.

V prodloužení už Lakers postup do play off uhájili. Zářil hlavně LeBron James, jenž nasbíral 30 bodů, 10 doskoků a šest asistencí. Davis přispěl 24 body a 15 doskoky. Schröder v roli náhradníka nastřílel 21 bodů.

Timberwolves hráli bez Rudyho Goberta, kterého klub potrestal za to, že v minulém utkání udeřil spoluhráče Kylea Andersona. Chyběl také Jaden McDaniels, jenž ve stejném zápase z frustrace praštil pěstí do zdi a zlomil si ruku. Přesto Minnesota vedla až o 15 bodů.

Karl-Anthony Towns se postaral o 24 bodů a 11 doskoků, Conley přidal 23 bodů. Wolves nyní budou bojovat o osmou příčku, která znamená sérii proti prvnímu Denveru. Střetnou se o ni s vítězem středečního utkání New Orleans - Oklahoma City.

Atlanta položila základ k postupu už v úvodním poločase, v němž přehrála Miami o 15 bodů. Trae Young nasbíral 25 bodů, byť trefil jedinou z osmi trojek, osm doskoků a sedm asistencí. Clint Capela měl 21 doskoků. Hawks přeskákali soupeře 63:39.

"Hráči se snaží, aby ze sebe při vrcholu sezony dostali to nejlepší. Doufám, že na dnešním výkonu budeme stavět, protože ročník ještě nekončí. Je to sice jen jeden zápas, ale postavený na naší hře," pochvaloval si trenér Quin Snyder.

Basketbalisté Heat nedokázali využít toho, že Atlanta proměnila pouze 10 trojek ze 41 pokusů. K tomu neproměnila 11 z 27 trestných hodů. Lídrem Miami, které prohrávalo až o 24 bodů, byl zkušený Kyle Lowry s 33 body. Střelec Tyler Herro přidal 26 bodů a 21 bodů nastřílel Jimmy Butler.

"V pátek musíme hrát úplně opačně než dnes," zlobil se Butler. Jeho tým čeká na soupeře, s nímž se utká o možnost poměřit síly v prvním kole play off s Milwaukee. Miami narazí na vítěze zápasu mezi Torontem a Chicagem.

Předkolo play off NBA: Východní konference: Miami - Atlanta 105:116. Západní konference: LA Lakers - Minnesota 108:102 po prodl.