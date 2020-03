Ať se o nákupy ochranných prostředků stará jen vnitro, žádají kraje

Praha - Kraje žádají o centralizaci nákupů a distribuce ochranných pomůcek pod ministerstvo vnitra. ČTK to po jednání hejtmanů s krizovým štábem ministerstva vnitra řekli hejtman Vysočiny pověřený řízením Asociace krajů Jiří Běhounek a ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD). Podle Běhounka se situace se zásobami v regionech komplikuje a je jich tam nedostatek. Víkend ukáže, kolik roušek a dalších pomůcek k potřebným dojde. O zásobování chce Běhounek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Požádal o osobní účast na pondělním jednání kabinetu.

"Chceme, aby se systém centralizoval. Chceme o tom jednat s vládou. Zjišťujeme, že v tom je moc všelijakých komplikací, zádrhelů a nejasností. Chtěli bychom si to vyjasnit," řekl Běhounek.

Očekává, že kraje by přes víkend měly dostat dodávky ochranných pomůcek. Množství, které do regionů plyne, je podle něj stále nedostatečné. Běhounek přitom odkázal i na onemocnění obyvatel domů pro seniory. "Situace se komplikuje velice rychle a dramaticky, pokud se nějak zásadně nezmění způsob distribuce materiálu, tak to nebude fungovat," uvedl.