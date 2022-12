Astronomové v Praze představí přípravy misí Evropské kosmické agentury

Praha - Rentgenová optika a její nejnovější technologie, které umožňují astronomům detailnější pohled do hlubin vesmíru, budou hlavním tématem mezinárodní konference, která dnes začíná v Praze. Vědci na ní představí i přípravy několika misí Evropské kosmické agentury (ESA), kterých se spoluúčastní i české týmy, např. mise Athena a Theseus, uvedl v tiskové zprávě Astronomický ústav Akademie věd.

Rentgenové družice pomáhají vědcům zkoumat především vesmírné procesy, při kterých je hmota vystavena extrémním podmínkám. K takovým mimořádným okolnostem dochází například v blízkosti černých děr. Zdrojem intenzivního rentgenového záření jsou systémy, ve kterých proudí hmota na neutronovou hvězdu, černou díru nebo bílého trpaslíka. V odlišných galaxiích jsou zdrojem objekty, v nichž probíhá tzv. gama záblesk, což je zvláštní druh supernovy.

Na 13. ročníku setkání o rentgenové astronomii se v Praze sejde 46 odborníků z osmi zemí světa včetně USA. Budou prezentovat přípravy misí Evropské kosmické agentury, na nichž se podílel Astronomický ústav AV ČR. Jednou z nich je mise Athena, která díky své mimořádné prostorové a spektrální citlivosti bude schopná studovat velmi vzdálené objekty, odkud záření letí na Zemi mnoho miliard let. "To nám umožní podívat se zpět do minulosti a odpovědět tak na základní otázky, kterými se současná astronomie zabývá," uvedl mluvčí Astronomického ústavu Pavel Suchan.

V České republice má rentgenová optika dlouhodobou tradice. První český astronomický rentgenový objektiv byl vyroben v roce 1970 - šlo o optiku 50 mm k zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal.