Prahu 5. dubna 2019 navštívil americký astronaut Andrew Feustel, který na své mise vzal předměty odkazující na Česko. Na tiskovou konferenci v sídle Akademie věd České republiky (AV ČR) přivezl figurku Krtka, kresbu židovského chlapce z Terezína Měsíční svit (na snímku) a Písně kosmické Jana Nerudy, které s ním letěly do vesmíru. Na návštěvu s ním přijela i jeho žena Indira Feustelová, která má po matce české kořeny. Feustela čeká týdenní přednáškové turné v Praze, Olomouci, Ostravě a v Brně. Navštíví také Terezín.

Prahu 5. dubna 2019 navštívil americký astronaut Andrew Feustel, který na své mise vzal předměty odkazující na Česko. Na tiskovou konferenci v sídle Akademie věd České republiky (AV ČR) přivezl figurku Krtka, kresbu židovského chlapce z Terezína Měsíční svit (na snímku) a Písně kosmické Jana Nerudy, které s ním letěly do vesmíru. Na návštěvu s ním přijela i jeho žena Indira Feustelová, která má po matce české kořeny. Feustela čeká týdenní přednáškové turné v Praze, Olomouci, Ostravě a v Brně. Navštíví také Terezín. ČTK/Doleželová Barbora

Praha - Prahu dnes navštívil americký astronaut Andrew Feustel, který na své mise vzal předměty odkazující na Česko. Na tiskovou konferenci v sídle Akademie věd České republiky (AV ČR) přivezl figurku Krtka, kresbu židovského chlapce z Terezína Měsíční svit a Písně kosmické Jana Nerudy, které s ním letěly do vesmíru. Na návštěvu s ním přijela i jeho žena Indira Feustelová, která má po matce české kořeny. Feustela čeká týdenní přednáškové turné v Praze, Olomouci, Ostravě a v Brně. Navštíví také Terezín.

"Jsem ráda, že tak významná osobnost opět přijala pozvání na třetí návštěvu v Česku," uvedla předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. "Pracoviště AV ČR mají v objevování vesmíru dlouhodobou a velmi úspěšnou tradici a nejen v domácím prostředí. Naši vědci a vědkyně se angažují rovněž v mezinárodních programech, jako je evropská jižní observatoř, evropská kosmická agentura nebo CERN," řekla.

"Kresbu Petra Ginze nám poskytl památník Jad vašem v Izraeli. Byla s námi na lodi Colombia a je za ní jedinečný příběh. Doufáme, že během tohoto týdne budeme moct s lidmi náš příběh sdílet," uvedl Feustel. "Pro astronauty je důležité objevovat naši planetu, žít za jejími hranicemi, hledat nové domovy a využívat nově vznikající technologie. Cokoliv děláme mimo Zemi, děláme pro Zemi," doplnil.

Astronaut a jeho žena Indira jsou oficiálními vyslanci agentury pro americký kosmický program NASA a na organizaci návštěvy se podílelo také velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. "Astronaut Feustel vzal s sebou do vesmíru českého ducha. Doufám, že jeho příběh inspiruje mladé Čechy, aby usilovali o vzdělání a aby pěstovali studia vědy, technologií, energetiky a matematiky," sdělil americký velvyslanec Stephen King.

Feustela čeká přednáškové turné po Česku. V neděli navštíví Planetárium Praha, kde bude možné zúčastnit se jeho přednášky. V pondělí při prohlídce Terezína předá řediteli památníku kresbu Měsíční svit Petra Ginze, kterou vzal s sebou na oběžnou dráhu. Přednášky a diskuze s astronautem bude možné navštívit také v Olomouci a Ostravě v úterý a ve středu. Návštěvu Česka zakončí v pátek 12. dubna v Brně ve Hvězdárně a planetáriu.

Feustel má za sebou tři vesmírné mise. Na každou s sebou bral předměty odkazující na Českou republiku. Patřila k nim figurka Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera, kterou vzal do vesmíru dvakrát, poprvé v roce 2011 při letu raketoplánu Endeavour STS-134 a podruhé v roce 2018. Letěla s ním i kopie dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu v Terezíně v roce 2018. Na první misi v roce 2009 si do raketoplánu Atlantis vzal Písně kosmické Jana Nerudy. Feustel strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru. Ze sedmi miliard lidí letělo do vesmíru 599 a Feustelovo pořadové číslo je 494.