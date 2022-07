Astrofyzici objevili hvězdu, která nečekaně rychle obíhá kolem černé díry

Brno - Tým astrofyziků, ve kterém byli také vědci z Masarykovy univerzity v Brně, objevil hvězdu s nejkratší dobou oběhu kolem supermasivní černé díry. Hvězda pojmenovaná S4716 dokončí úplný oběh za čtyři roky. Tým tvořili také odborníci z Univerzity v Kolíně nad Rýnem a Institutu Maxe Plancka pro radioastronomii. Studii publikoval časopis Astrophysical Journal, oznámila ČTK Tereza Fojtová z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Hvězda obíhá kolem černé díry ve středu Mléčné dráhy. Když na své oběžné dráze dosáhne nejmenší vzdálenosti od černé díry, pohybuje se rychlostí až 8000 kilometrů za vteřinu, což je 2,7 procenta rychlosti světla.

Černá díra v centru Galaxie není izolovaná, obklopuje ji hustá hvězdokupa. Její centrální část tvoří rychle se pohybující hvězdy o různé hmotnosti a jasnosti.

"Jedna z nich, hvězda S2, se chová jako velká osoba sedící před vámi v kině, která vám brání ve výhledu na to, co je důležité. Pohled do samotného středu naší Galaxie je tedy často blokován velmi jasnou hvězdou S2. Existují však krátké okamžiky, kdy můžeme pozorovat blízké okolí centrální černé díry," řekl Florian Peissker, hlavní autor nové studie.

Pokroky v metodách analýzy i dlouhá doba pozorování umožnily detekovat hvězdu S4716 a potvrdit její krátkou dobu oběhu. Na své dráze se hvězda vždy zdržuje v blízkosti centrální černé díry ve vzdálenosti srovnatelné s rozměry Sluneční soustavy, přičemž nejkratší vzdálenost činí asi 100 astronomických jednotek. Skutečnost, že hvězda na stabilní oběžné dráze je tak blízko a pohybuje se tak rychle v blízkosti supermasivní černé díry, je pro vědce nečekaná.

Objev navíc vrhá nové světlo na původ a vývoj rychle se pohybujících hvězd v srdci Mléčné dráhy. "Krátkoperiodická, kompaktní dráha hvězdy S4716 je poměrně záhadná. Hvězdy nemohou snadno vznikat tak blízko černé díry. S4716 musela migrovat dovnitř, například tím, že prošla řadou těsných přiblížení s jinými hvězdami a objekty v hvězdokupě S, což způsobilo, že se její dráha výrazně zmenšila," uvedl Michal Zajaček, astrofyzik z přírodovědecké fakulty, který se na studii podílel.