Aston Villa porazila Manchester United, Arsenal vyhrál na hřišti Chelsea

Londýn - Španělský trenér Unai Emery se vrátil do Premier League úspěšně, jeho Aston Villa v 15. kole anglické ligy porazila Manchester United 3:1. Londýnské derby vyhrál Arsenal, který vyhrál na hřišti Chelsea 1:0 díky gólu brazilského stopera Gabriela. "Kanonýři" se vrátili na první místo tabulky dva body před Manchester City. West Ham s Tomášem Součkem prohrál v dalším londýnském derby 1:2 s Crystal Palace. Newcastle se výhrou 3:1 v Southamptonu posunul na třetí místo v neúplné tabulce.

Fotbalisté Aston Villy porazili Manchester United na svém hřišti poprvé od srpna 1995. Pomohl jim k tomu hlavně skvělý úvod, Emeryho svěřenci vedli již po jedenácti minutách o dvě branky. V sedmé minutě se po úniku trefil Bailey a o čtyři minuty později skóroval z přímého kopu Digne.

"Rudí ďáblové" se vrátili do zápasu těsně před přestávkou, když si střelu Shawa srazil do vlastní sítě Ramsey. Stejný hráč vstřelil branku i v úvodu druhé půle, tentokrát už ze svého pohledu do správné branky. Aston Villa se pod novým trenérem posunula ze sestupových příček na třinácté místo.

Na Stamford Bridge se do první šance dostal Arsenal, Ben White střílel z hranice vápna na zadní tyč, branku ale netrefil. Po půl hodině hry se mohl prosadit Jesus, na Martinelliho centr ale těsně nedoskočil.

Arsenal tak otevřel skóre zápasu v 63. minutě, kdy centr Saky z rohového kopu propadl až na zadní tyč, kde byl připraven Gabriel a z bezprostřední blízkosti dorazil míč do sítě. Zvýšit vedení mohl Ödegaard, v rychlém protiútoku se místo přihrávky na volného Martinelliho rozhodl zakončit sám a střílel těsně nad břevno branky. Chelsea poslední čtyři zápasy v lize nevyhrála a je v neúplné tabulce na sedmé příčce.

West Ham šel v londýnském derby do vedení, skvělá rána Benrahmy zpoza vápna skončila v brance. Crystal Palace vyrovnal ve 41. minutě, kdy Eze sebral míč Kehrerovi, předložil jej Zahovi a ten překonal Fabiaňského. Ve čtvrté nastavené minutě se hostům podařilo dokončit obrat, Oliseho střelu tečoval Cresswell do vlastní sítě.

Newcastle se díky vysoké výhře v Southamptonu 4:1 posunul na třetí místo neúplné tabulky. Skóre otevřel v prvním poločase Almirón, který je s osmi brankami na pátém místě v tabulce střelců. V druhém dějství přidali branky Wood, Willock a Guimaraes, za domácí korigoval skóre Perraud.

Anglická fotbalová liga - 15. kolo:

Chelsea - Arsenal 0:1 (63. Gabriel), Aston Villa - Manchester United 3:1 (7. Bailey, 11. Digne, 49. Ramsey - 45. vlastní Ramsey), Southampton - Newcastle 1:4 (89. Perraud - 35. Almirón, 58. Wood, 62. Willock, 90.+1 Guimaraes), West Ham United - Crystal Palace 1:2 (20. Benrahma - 41. Zaha, 90.+4 Olise),

17:30 Tottenham - Liverpool.

Tabulka:

1. Arsenal 13 11 1 1 31:11 34 2. Manchester City 13 10 2 1 39:12 32 3. Newcastle 14 7 6 1 28:11 27 4. Tottenham 13 8 2 3 26:16 26 5. Manchester United 13 7 2 4 18:19 23 6. Brighton 13 6 3 4 22:17 21 7. Chelsea 13 6 3 4 17:16 21 8. Fulham 14 5 4 5 23:24 19 9. Crystal Palace 13 5 4 4 15:17 19 10. Liverpool 12 4 4 4 23:15 16 11. Brentford 14 3 7 4 21:24 16 12. Leeds 13 4 3 6 19:22 15 13. Aston Villa 14 4 3 7 14:21 15 14. Leicester 14 4 2 8 23:25 14 15. West Ham United 14 4 2 8 12:15 14 16. Everton 14 3 5 6 11:14 14 17. Bournemouth 14 3 4 7 15:32 13 18. Southampton 14 3 3 8 12:24 12 19. Wolverhampton 14 2 4 8 8:22 10 20. Nottingham 14 2 4 8 10:30 10