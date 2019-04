Londýn - Soud v Londýně dnes shledal zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange vinným z porušení podmínek kauce v souvislosti s obviněním ze znásilnění ve Švédsku. Do dalšího soudního stání 2. května zůstane ve vazbě, uvedl server Sky News. Assangeovi, který se od roku 2012 skrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně a dnes byl z ambasády vyveden a zatčen, hrozí podle agentur maximálně 12 měsíců vězení. Assange vinu odmítá.

Sedmačtyřicetiletý Australan se během dnešního soudního jednání podle britského tisku často obracel tváří k publiku a pokyvoval hlavou, sám ale nevypovídal.

Assange museli z ekvádorské ambasády v Londýně doslova vynést

Zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, jehož dnes na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně zatkla britská policie, museli z budovy ambasády doslova vynést. Na <a href="https://edition.cnn.com/videos/world/2019/04/11/julian-assange-arrested-vpx.cnn/video/playlists/top-news-videos/">videu</a>, které zveřejnila mimo jiné televize CNN, je vidět, jak se sedmačtyřicetiletý Australan se ztrhaným výrazem v obličeji a pokřikem vyzývajícím k odporu brání odchodu z budovy, kde strávil předchozích skoro sedm let.

Obrázkem pobledlého Assange s bílými vlasy a bílým plnovousem, jehož vleče sedm policistů v civilu, byla fascinována i reportérka CNN. "Podívejte, kolik lidí ho vleče, evidentně nejde dobrovolně," komentovala situaci reportérka. "Je to fascinující, podívejme se na to ještě jednou," dodala poté, co na videu bylo vidět, jak Assange policisté natlačili násilím do policejního vozu.

Podle záběrů na sociálních sítích Assange křičel mezi dveřmi ambasády "Británie musí protestovat, vy můžete protestovat!". V ruce přitom držel knihu amerického spisovatele Gorea Vidala nazvanou History of The National Security State. Tento v roce 2012 zesnulý spisovatel kritizoval mimo jiné zahraniční vojenskou politiku USA, která podle něj vedla k úpadku této země.

Assange z ambasády nechtěl odejít právě proto, že se obává vydání do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Na ambasádě Ekvádoru měl diplomatický azyl od roku 2012 díky bývalému levicovému prezidentovi této jihoamerické země Rafaelu Correaovi.

Azyl Assangeovi nyní sebral ekvádorský prezident Lenín Moreno, který už v roce 2017 po nástupu do úřadu označil Assange za "více než nepříjemný zděděný problém". Moreno se ho nejprve snažil dostat z ambasády diplomatickou cestou, v prosinci 2017 mu dokonce udělila jeho vláda ekvádorské občanství. Posléze ale začal Assange kritizovat za porušení podmínek pobytu na ambasádě, když se Assange mimo jiné na sociálních sítích vyjadřoval k mezinárodnímu dění a podle Morena se vměšoval do záležitostí cizích států.

Poslední kapkou bylo pro Morena zveřejnění dokumentů a fotek týkajících se jeho rodiny, které se objevily v ekvádorském tisku a na sociálních sítích, podle ekvádorského prezidenta díky serveru WikiLeaks. Moreno tvrdí, že s offshoreovými firmami svého bratra nemá nic společného a že bratr není státní zaměstnanec, takže může mít takové firmy, kde chce.

Británie nevydá Assange do USA, pokud mu tam hrozí trest smrti

Británie nevydá Juliana Assange do USA, pokud mu tam bude hrozit trest smrti, řekl podle agentury Reuters náměstek britského ministra zahraničí Alan Duncan. Zakladatele WikiLeaks dnes zatkla britská policie. Sedm let se skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska kvůli obvinění ze znásilnění. Na zastupitelský úřad policisty pozval ekvádorský velvyslanec poté, co jihoamerická země Assangeovi odebrala azyl. Zatčení uvítala britská premiérka Theresa Mayová.

"Taková je naše obecná politika ve všech případech, a tak se vztahuje i na Juliana Assange. Nebude vydán, pokud mu bude hrozit trest smrti," řekl Duncan televizi SkyNews. Duncan ještě se zástupci USA o případném vydání nemluvil, napsala agentura Reuters.

Londýnská policie uvedla, že Assange zatkla na základě žádosti o vydání do Spojených států a porušení podmínek kauce v Británii. Zakladatel WikiLeaks se na ekvádorskou ambasádu uchýlil v momentě, kdy mu hrozilo vydání do Švédska kvůli podezření ze znásilnění. V tu dobu byl propuštěn na kauci.

"Toto ukazuje, že ve Spojeném království si jsou všichni před zákonem rovni," řekla dnes v Dolní sněmovně o zatčení premiérka Mayová.

USA obvinilo Assange z počítačové kriminality, hrozí mu pět let

Ministerstvo spravedlnosti USA dnes Juliana Assange obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládního počítače, za což mu hrozí až pět let vězení. Zakladatele serveru WikiLeaks, který je zaměřen na zveřejňování důvěrných informací, dnes zatkla britská policie. Assange se sedm let skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska kvůli obvinění ze znásilnění. Na úřad policisty pozval ekvádorský velvyslanec poté, co jihoamerická země Assangeovi odebrala azyl a občanství.

Americká prokuratura tvrdí, že v roce 2010 americký specialista vojenské tajné služby Bradley Manning poskytl Assangeovi část hesla pro přístup k počítačům ministerstva obrany. Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že Assange byl zatčen na základě dohody o vydávání. Někteří komentátoři poznamenávají, že Assange byl tedy obviněn z toho, že Manningovi pomohl získat tajné dokumenty, a nikoli za jejich zveřejnění.

Náměstek britského ministra zahraničí Alan Duncan dnes dříve řekl, že Británie zakladatele WikiLeaks do USA nevydá, pokud mu tam bude hrozit trest smrti. "Taková je naše obecná politika ve všech případech, a tak se vztahuje i na Juliana Assange. Nebude vydán, pokud mu bude hrozit trest smrti," řekl Duncan televizi SkyNews.

Ekvadorský ministr zahraničí José Valencia v Quitu oznámil, že Assangeovi bylo dočasně pozastaveno ekvádorské občanství. "Udělené občanství (v roce 2017) bylo včera (ve středu) rozhodnutím ministerstva zahraničí pozastaveno," řekl Valencia na tiskové konferenci.

Ekvádor zároveň obvinil příznivce WikiLeaks a dva ruské hackery, že se pokoušeli destabilizovat zemi.

Londýnská policie uvedla, že Assange zatkla na základě žádosti o vydání do Spojených států a porušení podmínek kauce v Británii. Zakladatel WikiLeaks se na ekvádorskou ambasádu uchýlil v momentě, kdy mu hrozilo vydání do Švédska kvůli podezření ze znásilnění. V tu dobu byl propuštěn na kauci.

Švédská prokuratura v roce 2017 sice případ odložila, ale Assangeovi stále hrozil postih za to, že se vyhýbal soudu.

Bradley Manning byl v roce 2010 zatčen a o tři roky později odsouzen k 35 rokům vězení. Serveru WikiLeaks předal 470.000 bojových hlášení z irácké a afghánské války, 250.000 tajných depeší amerického ministerstva zahraničí, několik videí z bojišť a další citlivé dokumenty, které získal jako zpravodajský analytik armády v Iráku. Ve vězení Manning podstoupil změnu pohlaví a jména. Trest Chelsea Manningové před odchodem z úřadu bývalý prezident Barack Obama zkrátil na pětinu a v květnu 2017 byla propuštěna. Letos v březnu se však znovu ocitla ve vězení kvůli pohrdání soudem, protože odmítla před velkou porotou vypovídat v blíže neurčené kauze týkající se WikiLeaks a Assangea.

Švédsko,kde Assange čelil obvinění ze znásilnění,hodnotí situaci

Švédská prokuratura musí nejprve zatčení Juliana Assange v Londýně vyhodnotit, informovala dnes agentura Reuters. Zakladatel serveru WikiLeaks se sedm let skrýval na ekvádorské ambasádě, aby se vyhnul vydání do Švédka kvůli obvinění ze znásilnění. Švédská prokuratura v roce 2017 případ odložila. Assange tvrdí, že nechtěl velvyslanectví opustit, protože se obával vydání do Spojených států, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu.

"I pro nás je to čerstvá zpráva, a tak jsme neměli čas vyhodnotit dosud zveřejněné informace," konstatovala švédská prokurátorka Ingrid Isgrenová. "Nevíme také, proč byl zatčen. Sledujeme, jak se situace vyvíjí," dodala v prohlášení.

Prokuratura uvedla, že předběžné vyšetřování může být znovu otevřeno, pokud nebude údajný zločin promlčen, tedy do srpna 2020.

Assangeovo zatčení uvítala Švédka, která jej obvinila, že ji při návštěvě Stockholmu v roce 2010 znásilnil. Její právní zástupkyně uvedla, že zpráva o zatčení její klientku "šokovala" a že to bylo něco, v co obě od roku 2012 doufaly.

Agentuře AP v textové zprávě napsala, že "udělají vše" pro to, aby byl "Assange vydán do Švédska a stíhán za znásilnění". "Žádná oběť znásilnění by neměla čekat devět let na spravedlnost," dodala.