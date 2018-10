Londýn - Australský zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange zažaluje ekvádorskou vládu kvůli životním podmínkám na velvyslanectví jihoamerické země v Londýně, kde se už více než šest let skrývá, aby se vyhnul vydání do USA. Oznámil to dnes ve svém komuniké server WikiLeaks.

Assange "viní vládu Ekvádoru z pošlapání jeho základních práv a svobody", stojí v prohlášení. Příslušné právní kroky podnikne španělský soudce a Assangeův právní zástupce Baltasar Garzón, který je nyní v ekvádorské metropoli Quito.

V polovině měsíce Ekvádor Assangeovi částečně obnovil přístup k internetu, který mu ekvádorská vláda přerušila letos v březnu kvůli tomu, že na sociálních sítích psal o tématech, která by mohla poškodit diplomatické vztahy Ekvádoru - například o diplomatické roztržce mezi Londýnem a Moskvou a katalánském separatismu.

Sedmačtyřicetiletý Assange je na ambasádě od června 2012 kvůli obvinění ze znásilnění ve Švédsku z roku 2010. Vinu popírá a Švédsko loni případ odložilo. Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.