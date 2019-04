Londýn/Quito - Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange bude vyhnán z azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně během několika dnů či dokonce jen hodin, oznámil WikiLeaks na twitteru s odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený ekvádorský zdroj. Ekvádor se na tom prý už dohodl s Velkou Británií.

Ekvádorský prezident Lenín Moreno nedávno obvinil Assangeho z porušování podmínek azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Stalo se tak poté, co Assange minulý týden zveřejnil na portálu WikiLeaks fotografie Morena a jeho rodiny a připojil se údajně ke kampani vedenou bývalým prezidentem Rafaelem Correaou, jež má destabilizovat Ekvádor. Ještě dříve prý uprchlík nechal na WikiLeaks zveřejnit dokumenty týkající se údajných nelegálních transakcí a úplatků převáděných přes firmu prezidentova bratra.

Assange se uchýlil na velvyslanectví roku 2012, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chtělo vyslechnout v případu sexuálního útoku. I když Švédsko případ odložilo, obává se Assange zatčení a vydání do USA, kde mu hrozí postih za zveřejní dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Na velvyslanectví se dostal díky sympatiím předchozího ekvádorského prezidenta Rafaela Correay, který byl hlavou státu do roku 2017.