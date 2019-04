Londýn - Zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, jehož dnes na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně zatkla britská policie, museli z budovy ambasády doslova vynést. Na videu, které zveřejnila mimo jiné televize CNN, je vidět, jak se sedmačtyřicetiletý Australan se ztrhaným výrazem v obličeji a pokřikem vyzývajícím k odporu brání odchodu z budovy, kde strávil předchozích skoro sedm let.

Obrázkem pobledlého Assange s bílými vlasy a bílým plnovousem, jehož vleče sedm policistů v civilu, byla fascinována i reportérka CNN. "Podívejte, kolik lidí ho vleče, evidentně nejde dobrovolně," komentovala situaci reportérka. "Je to fascinující, podívejme se na to ještě jednou," dodala poté, co na videu bylo vidět, jak Assange policisté natlačili násilím do policejního vozu.

Podle záběrů na sociálních sítích Assange křičel mezi dveřmi ambasády "Británie musí protestovat, vy můžete protestovat!". V ruce přitom držel knihu amerického spisovatele Gorea Vidala nazvanou History of The National Security State. Tento v roce 2012 zesnulý spisovatel kritizoval mimo jiné zahraniční vojenskou politiku USA, která podle něj vedla k úpadku této země.

Assange z ambasády nechtěl odejít právě proto, že se obává vydání do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Na ambasádě Ekvádoru měl diplomatický azyl od roku 2012 díky bývalému levicovému prezidentovi této jihoamerické země Rafaelu Correaovi.

Azyl Assangeovi nyní sebral ekvádorský prezident Lenín Moreno, který už v roce 2017 po nástupu do úřadu označil Assange za "více než nepříjemný zděděný problém". Moreno se ho nejprve snažil dostat z ambasády diplomatickou cestou, v prosinci 2017 mu dokonce udělila jeho vláda ekvádorské občanství. Posléze ale začal Assange kritizovat za porušení podmínek pobytu na ambasádě, když se Assange mimo jiné na sociálních sítích vyjadřoval k mezinárodnímu dění a podle Morena se vměšoval do záležitostí cizích států.

Poslední kapkou bylo pro Morena zveřejnění dokumentů a fotek týkajících se jeho rodiny, které se objevily v ekvádorském tisku a na sociálních sítích, podle ekvádorského prezidenta díky serveru WikiLeaks. Moreno tvrdí, že s offshoreovými firmami svého bratra nemá nic společného a že bratr není státní zaměstnanec, takže může mít takové firmy, kde chce.

Zakladatel serveru WikiLeaks Assange přišel o azyl a byl zatčen

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange, který se od roku 2012 skrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, byl dnes z ambasády vyveden a zatčen. Zadržení potvrdila londýnská policie, podle níž ji na úřad pozval velvyslanec poté, co jihoamerická země Assangeovi odebrala azyl. Šéf britské diplomacie Jeremy Hunt Ekvádoru poděkoval za součinnost. Podle BBC byl Assange zatčen na základě toho, že se vyhýbal soudu, jeho právní zástupce tvrdí, že podkladem byla mimo jiné žádost o vydání do Spojených států.

Ekvádor 47letému Assangeovi odňal azyl, protože opakovaně porušoval mezinárodní úmluvy a pravidla každodenního provozu ambasády, napsal ekvádorský prezident Lenín Moreno na svém twitteru. Tento krok považuje za "svrchované rozhodnutí". Bývalý prezident Rafael Correa, proti němuž je v Ekvádoru vedeno řízení kvůli údajnému pokusu o únos oponenta, označil krok svého nástupce za "zradu". Právě díky Correovi se Assange na ambasádu dostal.

Skutečnost, že Británie Assangeovi azyl odebrala, považuje server Wikileaks za porušení mezinárodního práva. Internetový portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých dat. "Mocní hráči", jako je americká Ústřední zpravodajská služba (CIA), podle WikiLeaks "sofistikovaně" Juliana Assange zbavili lidské důstojnosti.

Jako "temný den pro svobodu tisku" považuje zatčení Edward Snowden, bývalý analytik americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), který odhalil, že tato agentura řadu let masově sledovala elektronickou komunikaci lidí po celém světě. Snowden pak získal azyl v Rusku.

"Je zcela správné, že Assange stane v Británii řádně před spravedlností. O tom, co bude následovat, rozhodne soud," uvedl v prohlášení náměstek britského ministra zahraničí Alan Duncan. "Jsme velmi vděční za krok, který učinila ekvádorská vláda spolu s prezidentem Morenem," řekl dál Duncan. "Dnešní akci předcházel dlouhý dialog mezi oběma zeměmi. Těším se, že v nadcházejících letech budou Británií a Ekvádor pojit silné bilaterální vztahy," uzavřel.

Assange se uchýlil na ekvádorské velvyslanectví v roce 2012, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chtělo vyslechnout kvůli obvinění ze znásilnění z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko v roce 2017 případ odložilo. Právní zástupce ženy, která Assange ze znásilnění obvinila, chce proces znovu otevřít, informovala agentura AFP.

Stále ale může být Assange vydán i do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Ekvádorský prezident Moreno ale podle Reuters uvedl, že jeho země dostala od Londýna záruku, že Assange nebude vydán do země, kde by mu hrozil trest smrti. Mezi tyto státy patří i Spojené státy. Právě strachem z vydání do USA hájil Assange své rozhodnutí z ambasády nevycházet.

Zakladatel WikiLeaks zůstane ve vazbě na ústřední londýnské policejní stanici a co nejdříve předstoupí před magistrátní soudu v londýnském Westminsteru, napsala BBC s odvoláním na policii.