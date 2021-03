Asociace: Znepokojuje nás stoupající cena testů k samotestování

Praha - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) je znepokojena stoupající cenou testů k samotestování a vyzývá vládu, aby na to reagovala. ČTK to dnes řekl předseda představenstva AMSP Karel Dobeš. Firmy s 50 až 250 zaměstnanci by dnes měly začít s jejich testováním, dokončit ho musejí do 15. března. Následně mají povinnost pracovníky testovat jednou za sedm dní.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) před zahájením povinného testování minulý týden uvedl, že ceny testů se pohybují většinou od 60 do 150 korun. V úterý v České televizi připustil, že s rostoucí poptávkou cena stoupla podle něj zhruba o 30 procent. Nedoporučoval firmám nakupovat testy na několik měsíců předem, ale zásobit se jen na týden či 14 dní, poté podle něj cena testů klesne, řekl. Navíc samotesty považuje jen za doplňkovou metodu, přednost by podle něj mělo mít antigenní testování prováděné lékaři.

"Z komunikace s našimi členy, kteří spadají do kategorie mezi 50 až 250 zaměstnanců víme, že naprostá většina přistupuje k testování pozitivně. V rámci komunikace s ministerstvem průmyslu a obchodu to byla právě AMSP, která se dožadovala rozšíření a aktualizace listiny distributorů testů s povolenou výjimkou," uvedl Dobeš.

Přestože na dnešek připadá oficiální začátek povinného testování pro střední firmy neznamená to podle Dobeše, že všechny podniky s ním dnes začnou. Skutečná data o průběhu testování a dostupnosti testů by tak mohla AMSP mít v polovině příštího týdne.

Podniky mohou testování provádět přes závodního či externího lékaře, případně mobilní odběrové týmy nebo odběrová centra. V takovém případě jsou antigenní testy plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Společnosti se mohou rozhodnout také pro samotestování prostřednictvím schválených testů, kdy stát přes úlevy na zdravotním pojištění přispěje 60 korun na test, maximálně na čtyři testy na zaměstnance měsíčně. Stejný odečet platí také pro živnostníky.

Podniky, aby získaly státní příspěvek, mohou vybírat jen z testů na seznamu ministerstva zdravotnictví, který resort průběžně doplňuje. Z uvedených distributorů mají ceny testů na webu dostupné jen někteří. Například firma SAL sale testy nabízí při odběru do 1000 kusů za 159 korun, od 1000 kusů za 120 korun. Společnost Asco-Med avizuje test za 103 korun, prodává je v balení po 100 kusech a minimální objednávka je 500 kusů.

Podniky nad 250 pracovníků s jejich testováním měly začít ve středu, dokončit ho musejí do 12. března. Testování není závazné pro lidi pracující z domova, nebo ty, kteří v posledních třech měsících nemoc covid-19 prodělali. Povinnost se zatím podle ministerstva průmyslu nevztahuje na příspěvkové, veřejné či veřejnoprávní instituce. Testování je jim ale doporučováno. Vláda by dnes měla jednat o povinném testování státních zaměstnanců od 10. března.