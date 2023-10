Asociace: Změny týkající se nájemného bydlení budou znevýhodňovat pronajímatele

Praha - Plánované legislativní změny v nájemných podmínkách, které v pondělí představili zástupci ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a ministerstva spravedlnosti, nejsou podle Asociace nájemního bydlení (ANB) vyvážené. Návrh by podle MMR měl sloužit k narovnání vztahu mezi pronajímateli a nájemci v bytech a domech. Nově by nemělo být možné uzavřít nájemní smlouvu na dobu kratší než tři roky víc než dvakrát za sebou, pronajímatel by po rekonstrukci mohl zvýšit nájemné o 3,5 procenta a proces vystěhovávání neplatičů by se řešil ve zkráceném soudním procesu. Návrh podle asociace znevýhodňuje pronajímatele a na problematiku vystěhovávání neplatičů nebude mít reálný dopad.

"Současné uspořádání přináší největší potíže při ukončování nájemního vztahu kvůli neuhrazenému nájemnému. Vystěhování neplatičů je velmi komplikované, nákladné pro obě strany a hlavně velmi dlouhé. Ve svém důsledku vede k tomu, že jsou kvůli obavám pronajímatelů z komplikovaného vystěhovávání neplatičů uzavírány především krátkodobé nájemní smlouvy," uvedla ANB v tiskové zprávě.

Opakované vydávání smluv na jeden až dva roky by měla změnit chystaná změna občanského zákoníku. Mezi nájemníkem a pronajímatelem by podle jejich návrhu bylo možné nově uzavřít smlouvu na dobu kratší než tři roky nejvýš dvakrát za sebou. Toto omezení ale podle ANB dopadne zejména na rodiny v krizové situaci a obecně na sociálně slabší nájemce. "Při druhém prodloužení, které by dle návrhu mělo být uzavřeno na minimálně tři roky, bude totiž pronajímatel pečlivě zkoumat, zda není aktuální nájemce potenciálně rizikový včetně jeho dosavadního chování. Pokud ho shledá rizikovým, prodloužení mu nenabídne," uvedla asociace.

Nemožnost vypovědět smlouvy na delší dobu pronajímatelé podle asociace momentálně obcházejí ročními smlouvami na dobu určitou.

Loni v listopadu ANB vypracovala návrh, podle kterého by bylo možné vypovědět bez udání důvodu také smlouvy na dobu neurčitou. Nájemník by měl následně dvanáctiměsíční výpovědní lhůtu na nalezení nového bydlení.

Podle MMR by o vyklizení nemovitosti měl rozhodovat soud ve zkráceném řízení. Nájemce by do 15 dnů od doručení rozkazu musel byt nebo dům vyklidit a zaplatit náklady řízení, nebo se proti rozsudku odvolat. To ale proces s neplatiči podle ANB neurychlí. S odkazem na data ministerstva spravedlnosti asociace uvedla, že k skutečnému zkrácení soudního řízení vede 40 procent obdobných návrhů vydání platebního rozkazu. O vystěhování by tak podle asociace měl rozhodovat speciální správní orgán či rozhodčí soud.

Navýšení nájemného v souvislosti s rekonstrukcí domů by podle MMR mohlo motivovat vlastníky bytů a domů ke snižování energetické náročnosti bydlení. Podle momentálního znění zákona může pronajímatel v důsledku rekonstrukce jednou ročně zvýšit nájemné, ale ne o více než deset procent. ANB proto nepředpokládá, že by návrh měl praktické využití.

Návrh MMR je nyní v přípravné fázi a úřady o něm budou dál jednat. Podle mediálního zástupce ANB Tomáše Carby se asociace k návrhu bude moci oficiálně vyjádřit do 22. října.