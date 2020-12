Asociace: Zákaz lyžařských vleků do 12. prosince je neadekvátní

Praha - Zákaz užití lyžařských vleků do 12. prosince považuje Asociace horských středisek (AHS) za politické rozhodnutí. Je podle ní neodůvodněné a neadekvátní. Zároveň podle ní zásadně porušuje pravidla protiepidemického systému (PES). Zimní areály potřebují, aby byl v řádu dnů dokončen manuál pro jejich fungování a provoz byl umožněn. Otevření tuzemských středisek by se zároveň nemělo řídit ani tlakem některých evropských zemí na zákaz provozu skiareálů přes vánoční svátky. Zástupci AHS to dnes sdělili ČTK.

Uvolňování či zpřísňování opatření proti koronaviru se v ČR řídí pětistupňovým systémem PES. Vláda v neděli rozhodla, že ze současného čtvrtého stupně rizika povolí od čtvrtka změnu na mírnější třetí stupeň, kdy se většina podnikatelských činností bude moci obnovit. Kabinet na pondělním jednání upřesnil podmínky pro třetí úroveň. V usnesení od 3. do 12. prosince, tedy konce nouzového stavu, zakázal užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností.

Usnesení bylo podle AHS nepříjemným překvapením. "Desítky činností a aktivit budou od čtvrtka v rámci přechodu na stupeň tři povoleny či rozvolněny. Vyjmutí jednoho segmentu služeb, navíc provozovaných ve venkovních prostorech, je nelogické a neodůvodnitelné, až absurdní," uvedl ředitel AHS Libor Knot. Skiareály jsou podle něj maximálně připraveny zahájit bezpečný provoz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou a dalšími experty pracuje na pravidlech pro skiareály. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by měla být dokončena tento týden. Konečné schválení bude na ministerstvu zdravotnictví. Podle AHS je nezbytné, aby podmínky byly známé co nejdříve.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že v přesná doporučení pro tuzemská lyžařská střediska by se měla sladit se systémem chystaným v okolních zemích. Například italská vláda trvá na uzavření lyžařských areálů o vánočních a novoročních svátcích. Skiareály chce nechat uzavřené i Německo nebo Francie. Naopak návrh odmítá Rakousko. "Česko nejsou Alpy, podmínky jsou u nás specifické, například podíl zahraničních návštěvníků bude u nás naprosto minimální. Jsme toho názoru, že si nemůžeme nechat vnutit zrušení provozu českých areálů jinými státy," řekl dále Knot.

AHS chce s představiteli státu podle Knota jednat o tom, aby v řádu dnů dostala jasné vyjádření, že provoz zimních středisek bude po 12. prosinci možný, případně bude zákaz o den až dva zkrácen. "Každý den uzavření provozu a zejména celková nejistota ohledně zahájení zimní sezóny znamená kromě ekonomických ztrát také negativní dopady na zaměstnanost nejen ve skiareálech, ale samozřejmě i v ubytovacích, stravovacích a dalších navazujících službách. Desítky tisíc zaměstnanců v horských regionech jsou nyní bráni jako rukojmí pro politická rozhodnutí, a to je podle nás nepřijatelné," dodal Knot.