Praha - Zájem Čechů o dovolené v exotických destinacích loni vzrostl zhruba o desetinu. Nejpopulárnější bylo Thajsko, kam vycestovalo zhruba 50.000 českých turistů. Na druhém místě jsou Kapverdské ostrovy v Atlantiku a třetí je Indonésie. Vyplývá to z údajů Asociace cestovních kanceláří.

Do Indonésie loni zamířilo 21.000 českých turistů, uvedla ambasáda v Praze. Za posledních pět let se tento počet zdvojnásobil. Populární destinací je u Čechů zejména ostrov Bali.

Podle statistik Centrální banky Dominikánské republiky se počet českých turistů v zemi zvýšil loni meziročně o rekordních 58 procent na 7687. "Na propagaci Dominikánské republiky jako ideální dovolenkové destinace pracujeme kontinuálně od roku 2009, kdy byla v Praze otevřena kancelář s působností pro region střední a východní Evropy," uvedla ředitelka Národního turistického úřadu Dominikánské republiky Leila Boasier Budecker.

Pozici jedničky mezi exotickými destinacemi by mohlo do budoucna posílit Thajsko. Ještě letos by mohlo začít fungovat přímé letecké spojení Air Asia mezi Prahou a Bangkokem. O zavedení linky jednal v lednu v Thajsku premiér Andrej Babiš.

"Otevřely se nové destinace jako je Barma, Panama a další, kde nárůsty počtu turistů jsou v řádu desítek procent, ale začínají z malých čísel," řekl místopředseda asociace Jan Papež. Jde především o individuální cestovatele. Největší nárůst poptávky je podle něj u Tanzanie, díky charterovým letům na Zanzibar.

Podle cestovní kanceláře Fischer nejvýraznější meziroční změnu popularity zaznamenal Omán, u kterého se zájem proti loňsku zvýšil více než dvojnásobně. "Potvrzuje se tak obliba oblasti Perského zálivu mezi českými klienty, kterou podtrhuje i novinka letošní sezóny Katar. Celkově roste segment exotické dovolené už několikátý rok po sobě," uvedl mluvčí CK Jan Bezděk. Češi podle něj cestují víckrát do roka a stále častěji do vzdálenějších a dražších destinací.

Podle portálu dovolena.cz si Češi v posledních letech dopřávají exotickou dovolenou i v létě. Roste také zájem o all inclusive pobyty. "Je nízká nezaměstnanost, roste minimální mzda. V takové situaci si lidé chtějí dopřát i kvalitní odpočinek. Jednoduše se nebojí za dovolenou utratit více peněz," uvedla ředitelka portálu Eva Sedlmajerová.

Z blízké exotiky je nejpopulárnější Dubaj, kam létají z Prahy tři letecké společnosti. V roce 2017 do nejpopulárnějšího ze sedmi Spojených arabských emirátů zavítalo 70.000 českých návštěvníků, meziročně o čtvrtinu víc.