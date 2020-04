Asociace žádá opatření pro případ výpadku personálu v domovech

Praha - Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) žádá před spuštěním plánovaného testování v domovech pro seniory přijetí opatření pro případ výpadku personálu. Podle ní by měl vzniknout seznam náhradních pracovníků a studentů, kteří by mohli nastoupit jako záloha. Pro zdravotníky ze seniorských zařízení by pak také mohla platit stejná pravidla jako pro zdravotníky z nemocnic. ČTK to řekl prezident APSS Jiří Horecký.

Nákaza novým koronavirem se objevila v několika seniorských domovech u klientů i pracovníků. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo dělat testy u seniorů, kteří se do zařízení nově stěhují, nebo kteří se do něj vracejí z nemocnic. Některé organizace na pomoc seniorům a akademici požadují ale pravidelné plošné testování. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) před pár dny uvedl, že plošné testy nejsou úplně efektivní a testovat by se měl spíš personál. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že je potřeba širší testování a také jednání s kraji o tom, kdo zajistí péči, pokud personál onemocní či bude v karanténě.

Asociace poskytovatelů žádá, aby kraje vytvořily seznam pracovníků ze stacionářů a dalších zařízení sociálních služeb, která vláda nařídila kvůli ochraně před koronavirem uzavřít. Tito zaměstnanci by mohli v domovech nastoupit jako záloha při výpadku personálu. Stejně tak by měli hejtmani povolat i studenty nejen sociálních oborů, ale i zdravotnických oborů z vyšších odborných škol a bakalářských studií, doporučuje APSS.

Prosazuje také to, aby pro pracovníky sociálních služeb platilo stejné nařízení jako pro zdravotníky z nemocnic či léčeben. Ti musí hned vedení hlásit, že přišli bez ochranných pomůcek do kontaktu s nakaženým. Pokud jsou nezbytní pro zajištění péče, do karantény nejdou. Dál pracují, musí mít respirátor a další ochranu, měřit si před směnou teplotu a za pět dnů jít na test. Toto opatření se ale nelíbí zdravotnickým odborům. Uvedly, že by zdravotníci měli zůstat pět dnů do provedení testu a jeho výsledků v izolaci.

"Před plošným testováním by měly být jasné pokyny, aby zdravotnický personál mohl v domovech zůstat a kraj měl připravený seznam personálu a studentů," uvedl Horecký.

Podle něj se nyní uvažuje o plošnějším testování v seniorských domovech či o hromadném testu. Větší počet odebraných vzorků se smíchá dohromady a dělá se z nich jeden test. Pokud je výsledek negativní, nikdo ze skupiny nákazu nemá. Pokud se naopak virus prokáže, provede se test u všech či s menším počtem vzorků.

Podle Horeckého domovy potřebují od ministerstev práce a zdravotnictví také vědět, jakou ochranu mají mít klienti a jakou personál. Pracovníci v zařízeních či v terénu zatím nemají instrukce, jaké ochranné pomůcky se mají používat v běžné práci, u klientů v karanténě a u nakažených. Není také jasné, jak dlouho který prostředek vydrží. Podle asociace je potřeba i návod pro nasazování či oblékání a svlékání ochranných věcí, k jejich údržbě a likvidaci.