Asociace: Vyzvali jsme MZd k úpravě opatření ubytovacích a stravovacích služeb

Praha - Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) vyzvala ministerstvo zdravotnictví (MZd) k úpravě protipandemických opatření ubytovacích a stravovacích služeb. Stávající znění podle ní není v souladu se zákonem. Zároveň požádala o zahájení jednání o podmínkách obnovení provozu v těchto odvětvích. Zdravotnictví by podle ní mělo vše vyřešit nejpozději do pondělí. AHR to dnes uvedla v tiskové zprávě. Vyjádření resortu zdravotnictví ČTK shání.

Asociace MZd vytýká, že stávající opatření jsou formulována jako omezení provozu, fakticky se jedná ale o jeho zákaz, když vylučuje přítomnost veřejnosti v prostorách těchto služeb. Umožnění prodeje přes výdejní okna nemá na daný závěr podle AHR vliv. Takový prodej se totiž děje vždy mimo provozovnu. K zákazu fungování je podle AHR nutné detailnější zdůvodnění. "Takový postup je možné považovat za obcházení zákona, a to i na základě závěrů posledního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR," uvedla AHR.

Opatření vydaná resortem zdravotnictví podle AHR nesplňuje ještě další podmínku zákona o ochraně veřejného zdraví. Předpis umožňuje zakázat nebo omezit pobyt veřejnosti v hotelech a restauracích za účelem zabránění kontaktu lidí podezřelých z nákazy s dalšími lidmi. V současné době lze ale umožnit pobyt v prostorách jen lidem s negativním testem na koronavirus, očkovaným nebo těm, kteří nemoc covid-19 nedávno prodělali.

AHR je přesvědčena, že je možné nastavit podmínky provozu v ubytovacích i gastronomických provozech s téměř nulovým rizikem šíření nákazy. Nesouhlasí s navrženými balíčky rozvolnění, kdy by se teprve při poklesu počtu nakažených pod 75 nad 100.000 obyvatel mohly otevřít zahrádky restaurací a hotely by mohly otevřít na 25 procent kapacity. Podle AHR je to likvidace obou oborů. V ČR počet nakažených k dnešku činí 151 na 100.000 lidí.

K urychlenému obnovení ubytovacích služeb v úterý vládu společně vyzvaly projekt Amazing Places & Kouzelná místa v ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Orea Hotels & Resorts, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky a Sdružení na podporu cestovního ruchu.

Kvůli druhé vlně pandemie byla ubytovací zařízení uzavřena od 22. října do 2. prosince a následně od 18. prosince. Nyní těchto služeb mohou využít jen lidé cestující za služební účelem nebo lékařem. Stravovací provozy musely přerušit běžné fungování od 14. října, omezení trvalo do 2. prosince. Následně platila výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Stravovací podniky jsou znovu uzavřené od 18. prosince. Občerstvení mohou prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.