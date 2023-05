Asociace: Výrobci antibiotik navýšili v této sezóně dodávky o desítky procent

Praha - Výrobci léčiv dodali v této sezoně o desítky procent pencilinových antibiotik víc než loni. U základního penicilinu to bylo o 92 procent. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF), odmítla tvrzení ministerstva zdravotnictví, že výrobci nesou hlavní vinu za nedostatek léků. Výpadky jejich dostupnosti podle nich způsobil zejména nárůst poptávky. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

ČAFF s odkazem na data Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvedla, že srovnání období září 2020 až březen 2021 a stejných měsíců o rok později ukazuje nárůst dodávek u většiny druhů antibiotik. "Například u dětského penicilinového sirupu výrobci oproti loňské sezoně navýšili dodávky o 80 procent," uvedl výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel. Přesto podle něj byla poptávka ještě vyšší. "Tak obrovské výkyvy ve spotřebě a převis poptávky nelze v žádném případě předvídat," dodal.

Za celý rok jsou v Česku předepsány miliony balení antibiotik, loni za první čtvrtletí jich bylo podle dat SÚKL 2,3 milionu. Dodávky léčiv obvykle odpovídají poptávce z minulých let. Výrobci podle ČAFF plánují mnoho měsíců dopředu, navýšit výrobu nebo dodat z jiných trhů podle asociace mohou o desítky procent více. Současní producenti antibiotik v Evropě podle Vrubela už téměř rok vyrábějí na maximu kapacit.

"Žádná firma ovšem není schopna pokrýt poptávku, pokud stoupne o sto a více procent meziročně ve více zemích, a navíc zcela neplánovaně," doplnil Vrubel. Nedostupnost antibiotik byla podle něj způsobena především enormním nárůstem poptávky v situaci, kdy se firmy potýkají s výpadky dodávek obalů a surovin, které se většinou vyrábějí mimo EU.

Doplnil, že v minulých letech nebyly všechny zásoby vyrobených antibiotik spotřebovány a musely se likvidovat, což je obchodní riziko výrobce. "Stát žádné léky neobjednává, neurčuje ani objem dodávek, pokud tedy farmaceutická firma zajistí dodávky,které se nakonec nevyužijí, musí je na své náklady sama zlikvidovat," vysvětlil.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu uvedl, že zvažuje jiný postup. Zdravotní pojišťovny by podle něj mohly některé léky nakupovat pro své pojištěnce centrálně. Zmínil ale především moderní centrová léčiva, která jsou velmi drahá a podávají se pacientům s nejvážnějšími chorobami. V takovém případě by riziko za nespotřebované léky nesly pojišťovny. Změna zákona o zdravotních pojišťovnách by podle něj mohla být předložena v příštím roce.

ČAFF uvedla, že odmítá kritiku, že za nedostatek léků v českých lékárnách mohou výrobci. Na konci dubna o tom mluvil i ministr Válek. "Problém je, že vypadl běžný penicilin, protože ho výrobce nedodal dostatečné množství," uvedl tehdy. S jeho výrobcem, který má prakticky monopol, se podle něj státu nedaří dohodnout. Při výpadku základního léku tak lékaři předepisují jiná antibiotika, kterých se potom také nedostává. Stovky tisíc balení byly od podzimu dovezeny ze zahraničí.