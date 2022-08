Asociace: Vláda by měla představit podporu pro firmy kvůli drahým energiím

Praha - Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) v otevřeném dopisu vyzvala vládu, aby představila podporu pro firmy kvůli drahým energiím. Případně by podle ní měl kabinet podnikatelům jasně sdělit, že pro ně s pomocí nepočítá. Nečinnost vlády způsobí, že české společnosti nebudou konkurenceschopné, budou nuceny propouštět, sníží se tak kupní síla, uvedla AMSP. Část podniků se přesune do takzvané šedé zóny, v některých odvětvích to může být až 80 procent firem, tvrdí asociace.

Vláda podle AMSP neudělala dosud žádné zásadní, rychle a účinné kroky k ochraně českých firem. Za řešení situace nepovažuje programy záruk na úvěry nebo státem garantované půjčky. Národní rozvojová banka přijímá od 31. března žádosti do programu Záruka Energie. Malí a střední podnikatelé z vybraných odvětví, u kterých výdaje na energie převyšují deset procent z celkových provozních nákladů, mohou získat na půjčku jeden až deset milionů korun na jejich úhradu záruku do 80 procent jistiny. Banka ke konci července schválila tři žádosti za 25 milionů korun zaručených úvěrů.

Asociace poukázala na to, že vláda nevyužila dočasný krizový rámec, který přijala Evropská komise v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem na konci března, a vyzývá k přehodnocení tohoto přístupu. Vrátit by se měla především k původně chystanému kompenzačnímu programu. MPO dříve podle ředitele odboru podnikatelského prostředí Pavla Vinklera pomoc pro firmy kvůli vysokým cenám energií vyčíslilo na sedm miliard korun.

Na rozdíl od plynu a ropy mohou ministři podle AMSP ovlivnit cenu a množství elektrické energie. "Česká republika je vývozcem levné elektrické energie a je povinností vlády, zejména ve světle této krize, zajistit tuto energii za přijatelné ceny, když už naše firmy a občané čelí extrémně drahým cenám plynu a ropných produktů," uvedla. Dodala, že by tak kabinet měl učinit i za cenu stažení se z lipské burzy či regulace cen elektřiny.

Vláda na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií slíbila vyhradit 66 miliard korun. Ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič dříve ČTK sdělil, že podpora bude převážně směřovat do domácností. Za významné opatření, které bude využitelné i pro firmy, označil snížení poplatku za obnovitelné zdroje na nulu. Úhradu od října a po celý příští rok převezme za občany a firmy stát, z rozpočtu na toto opatření vydá 23 miliard korun.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes řekl, že jeho resort připravuje řešení kvůli drahé elektřině a plynu pro sklárny a další energeticky náročná odvětví. Podrobnosti k pomoci by podle něj měly být jasnější za několik týdnů.