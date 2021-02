Asociace:Většina skiareálů zimu vzdává,čeká je velmi těžké období

Praha - Většina lyžařských areálů podle Asociace horských středisek (AHS) letošní sezonu vzdává. Pokud by mohly ještě ve druhé polovině spustit provoz, budou to jen osamocení provozovatelé ve velmi nízkém počtu. Ztráty lze pouze odhadovat, ale vzhledem k tomu, že zima byla na sníh i počasí příznivá, řadila by se letošní sezona k vydařenějším. Tržby v takovém případě dosahují obvykle zhruba tří až čtyř miliard korun. Kompenzace pomohou jen částečně pokrýt náklady. Provozovatele zimních středisek tak čeká těžké období, které část z nich nemusí přežít. ČTK to řekl ředitel AHS Libor Knot.

Na dopočet skutečných ztrát po započtení nákladů a případně poskytnutých náhrad je podle Knota ještě brzy. Většina provozovatelů podle něj ale využije dotační titul COVID sport III Lyžařská střediska. "Ministr (Karel) Havlíček a lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) udělali kus dobré práce a přesto, že kompenzace jsou jen ve výši 50 procent nákladů, tak skiareálům kompenzace jistě pomohou," uvedl Knot.

Skiareály podle Knota také téměř jistě zůstanou letos bez vlastních tržeb. Fungovat mohly jen mezi 18. a 26. prosincem. Vláda na pátečním mimořádném jednání prodloužila nouzový stav, který bude platit do 28. března. Spolu s tím od pondělí na tři týdny zpřísnila některá opatření. Omezila volný pohyb a redukovala výjimky ze zákazu maloobchodu a služeb.

Provozovatelé středisek si tak budou muset půjčovat peníze a hledat další řešení. Knot očekává, že se zvýší zájem o záruční program COVID sport, který připravilo MPO s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

"V každém případě se musíme obávat toho, že nejenže nebudou žádné investice, ale období od dubna do listopadu bude pro majitele a jejich zaměstnance velmi těžké období, které část z nich nemusí přežít," dodal Knot.

V ČR funguje 450 lyžařských středisek, zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel. Do státního rozpočtu ročně přinášela zhruba 13 miliard korun.

Provozovatelé skiareálů mohou do 18. března žádat o dotace z programu COVID sport III Lyžařská střediska. Na pomoc pro ně vláda schválila miliardu korun. MPO k 18. únoru u programu evidovalo 119 žádostí za 596 milionů korun. Dále je otevřen program Záruka COVID sport. Podnikatelé ve sportu zasažení koronavirovou krizí v něm mohou žádat o bezplatnou záruku za provozní úvěr spolu s příspěvkem na úhradu úroků u komerční půjčky. ČMZRB do něj k 11. únoru přijala šest žádostí.