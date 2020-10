Asociace: Veřejné stravování čeká propad alespoň 60 mld. Kč

Praha - Propad tržeb veřejného stravování by mohl v meziročním srovnání letos dosáhnout 60 miliard korun. Podle katastrofického scénáře by však mohl být až 80 miliard korun. Nejvíce zasažené jsou bary a kluby, místně největší propad eviduje Praha. Vyplývá to z analýzy společnosti Data Servis - informace pro Asociaci hotelů a restaurací ČR (AHR), zveřejněné dnes v tiskové zprávě.

Tržby sektoru HoReCa - hotely, restaurace a kavárny - od ledna do srpna klesly podle analýzy o 40 miliard korun ve srovnání se stejným obdobím loni. Po uvolnění opatření od června do srpna činil propad deset miliard korun. Barům a klubům klesly tržby v těchto třech měsících o 31 procent, kavárny zaznamenaly propad 24 procent, restaurace 21 procent. Nejmenší pokles evidovaly hospody, a to devět procent.

Návštěvnost HoReCa od června do srpna klesla v ČR o 16 procent, což znamená meziroční úbytek 37 milionů návštěv. Nejvíce byla poznamenána Praha, která měla loni 29 procent na celkové návštěvnosti sektoru. Zatímco před rokem byl každý třetí host zákazníkem podniku v hlavním městě, letos je to každý pátý.

Data servis provedl také průzkum mezi zákazníky. Dražší restaurace považuje za bezpečné 75 procent lidí. Rychlá občerstvení mají důvěru zhruba tří pětin zákazníků, levnější restaurace a hospody považuje za bezpečné 58 procent respondentů.

V ČR ode dneška na 30 dní platí nouzový stav. V restauracích nyní může u stolu sedět maximálně šest lidí, povinné je nošení roušek vyjma konzumace, a dezinfekce rukou. Stravovací zařízení musejí být mezi 22:00 a 06:00 veřejnosti uzavřena. Občerstvení mohou prodávat v tuto dobu přes výdejní okénka. Omezení otevírací doby se podle AHR dotkne asi 23 procent provozoven, které musely zavřít o tři a více hodin dříve. Kvůli zkrácení otevírací doby neomezí návštěvu 63 procent lidí, 29 procent respondentů plánují méně časté návštěvy těchto podniků. Úplně se jim plánuje vyhýbat osm procent lidí.