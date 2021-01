Asociace: V programu COVID záruka CK by mělo být 300 milionů Kč

Praha - Státní záruka pro cestovní kanceláře (CK) k zajištění pojištění proti úpadku by podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) mohla pokrýt až 75 procent jistiny, kterou pojišťovny požadují. V připravovaném programu COVID záruka CK by mělo na záruky být 300 milionů korun. Podporu by mohlo využít až 90 procent CK. O schválení programu by dnes měla jednat vláda. AČCKA to uvedla v tiskové zprávě.

Chystaný program podle AČCKA, která na jeho přípravě spolupracovala, pomůže především malým a středním CK. Pojišťovny podle prezidenta asociace Romana Škrabánka velmi zpřísnily podmínky pro získání pojištění pro případ úpadku. To kryje úhradu veškerých plateb zákazníků a náklady spojené s repatriací cestujících zpět do ČR. Vedle platby pojistného požadují pojišťovny podle Škrabánka i složení vysoké jistiny. Stát by tak prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky měl poskytnout záruku, která by za určitých podmínek pokryla významnou část jistiny. Limit pomoci pro jednu CK by podle AČCKA měl být čtyři miliony korun.

"Malé a střední CK významně přispívají k celkové pestrosti nabídky a napomáhají rozložit riziko, které by pro systém zajištění plynulo z přílišné koncentrace kapitálu v podobě malého počtu největších subjektů, jak i ukázal úpadek britské cestovní kanceláře Thomas Cook. Stav většího počtu stabilních subjektů, který současně zajišťuje zdravě konkurenční prostředí, se proto jeví jako žádoucí," uvedl Škrabánek.

O pojistce na další období momentálně vyjednává například Firo-tour, které skončila smlouva 31. prosince. Dočasně tak pokračuje v činnosti jako cestovní agentura.

Ministerstvo pro místní rozvoj k 1. lednu evidovalo 704 CK. Úpadek loni podle resortu vyhlásilo deset CK, 133 jich přerušilo činnost, nově vzniklo 20 CK.