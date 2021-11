Asociace: V gastronomii výnos od 22:00 do 24:00 je často podstatnou částí tržeb

Praha - V gastronomii výnos mezi 22:00 a půlnocí často podle Asociace restauratérů APRON tvoří podstatnou část denních tržeb, i kolem 30 procent. Některé podniky navíc otevírají až večer, za současných podmínek se jim to nevyplatí a nové vládní nařízení pro ně znamená uzávěru. Slíbené kompenzace tak nebudou dostatečné. ČTK to dnes řekla výkonná ředitelka APRON Kateřina Holnová.

Vláda na čtvrtečním mimořádném jednání rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, který platí ode dneška. Zároveň nařídila, že od dnešního dne musejí mít restaurace, bary a kluby zavřeno mezi 22:00 a 04:59.

"Nová nařízení nás netěší, ale samozřejmě pravidla budeme dodržovat. Na druhou stranu říkáme, že se vláda vůbec nepoučila. Zavírání gastro provozů ve 22:00 v minulém roce vedlo k tvoření hloučků před restauracemi, lidé si brali alkohol do kelímku s sebou a policie to nijak neřešila," uvedla Holnová.

Například vinné bary Vinograf standardně zavírají o půlnoci. Stěžejní část dne z hlediska tržeb je podle spolumajitele barů Jana Horešovského večer. Poslední dvě hodiny provozu představují podle něj průměrně 25 až 40 procent denní tržby. "Stejně jako loni můžeme předpokládat, že uzavření provozoven od 22:00 nás ekonomicky zasáhne zcela zásadně. Mimochodem, naše již definitivně uzavřená provozovna Vinograf v Míšeňské ulici se dostala do problémů právě kvůli omezování provozní doby. Pokud provozujeme vinný bar od 16:00, zavírat ve 22:00 nedává téměř smysl," řekl.

S ohledem na šíření nákazy by se podle Horešovského mohlo zdát omezení provozu gastronomických zařízení jako logické. Není to podle něj ale pravda. "Pokud by vláda dělala svou koncepční práci dobře, vůbec jsme se nemuseli v nynější situaci ocitnout," uvedl. Je podle něj proto naprosto nepřijatelné, aby státní podpora tvořila jen pouhý zlomek ztrát.

Pražská michelinská restaurace Field musela kvůli novým opatřením podle spolumajitele podniku Miroslava Noska rušit rezervace na 21:00. Nejkratší nabízené menu trvá totiž zhruba dvě hodiny. "Rozhodli jsme se otevřít restauraci o hodinu dříve a těmto hostům nabízíme večeři od 17:00, na což reagují pozitivně," řekl Nosek.

Pražský gastronomický koncept Manifesto běžně zavírá ve 22:00. "Na základě včerejšího (čtvrtečního) omezení jsme pouze zrušili plánovaný adventní stánkový prodej na Andělu, ale prodej stromečků bude pokračovat," uvedla ředitelka komunikace Manifesta Radka Ondráčková. Doplnila, že pokračují kontroly platných dokladů pro konzumaci na místě. Lidé jsou podle ní velmi trpěliví, ve večerních hodinách to totiž zpomaluje obsluhu. Manifesto se snaží najít co nejrychlejší způsob prokazování, uvedla.

"Po ukončení lockdownu na konci května jsme žádali po všech složkách státu, aby byly nadefinované scénáře, co se má dít ve chvíli, kdy pandemie nabírá na síle. Vláda neudělala vůbec nic a teď vydává nařízení, které my nedoporučujeme, a které neodráží zkušenost z loňského roku," řekla Holnová. Je podle ní potřeba upravit v pondělí schválené kompenzace.