Asociace učitelů kritizují rozhodnutí vlády, aby zvýšení platů šlo jen na odměny

Praha - Asociace učitelů kritizují rozhodnutí vlády, aby celá částka na zvýšení platů pedagogů v příštím roce šla jen na odměny. Tato varianta je pro učitele a ředitele škol méně výhodná než podoba odměňování, kterou navrhovaly odbory. Na dotaz ČTK to uvedl předseda Unie školských asociací ČR CZESHA Jiří Zajíček. Odboráři navrhovali, aby do základní složky platu, tedy tarifu pedagogů šlo 80 procent z částky, o kterou se v roce 2023 zvýší platy. Vláda to nepodpořila. Státní rozpočet na příští rok počítá s navýšením platů pedagogů o čtyři procenta.

Zajíček označil rozhodnutí vlády za nešťastné. Rozdělení částky mezi tarify a odměny by podle něj neznamenalo pro stát žádné peníze navíc oproti tomu, co schválila vláda. Pro pracovníky ve školství by ale bylo navýšení tarifů výhodnější, řekl.

Za jeden z důvodů označil mimo jiné to, že výše nadtarifní složky učitelského platu souvisí s naplněností třídy, v níž pedagog učí. Pedagog ve třídách s nižším počtem žáků nebo studentů je tak odměňován nižší částkou než ten, který působí ve třídě, kde se učí okolo 30 lidí. Méně dětí ve třídách je podle Zajíčka třeba ve vesnických školách nebo na některých učebních oborech.

Růst platů v nadtarifní složce platu je podle Zajíčka méně výhodný než navýšení tarifů i pro ředitele škol. Totéž uvedl i prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi, který rovněž rozhodnutí kabinetu podrobil kritice."Nezvýšení tarifní části platu pedagogům bude mít negativní dopady především na platy ředitelů," sdělil.

Výdělek ředitelů je složený z více položek. Dostávají částku danou platovými tabulkami a náleží jim příplatky za vedení školy a další činnosti. Platový výměr a výši odměn určují zřizovatelé škol, tedy obvykle obce a kraje. Už nyní podle Zajíčka nastávají situace, kdy ředitelé dostanou menší odměny než řadoví učitelé. V příštím roce lze tak očekávat, že nepoměr bude pokračovat.

Ministerstvo školství letos připravilo návod pro zřizovatele škol, který jim má v určování odměn pro ředitele pomoct. Podle Zajíčka je to ale nedostatečné. Zřizovatelé totiž mnohde na metodiku nedbají, a některým ředitelům se tak osobní příplatky nezvýšily od roku 2016, řekl. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) v listopadu sdělil, že ministerstvo uvažuje o tom, že by se pozice ředitelů v tabulce platů zařadila do vyššího tarifního pásma než doposud. "Začátkem příštího roku bychom měli mít jasno a navrhovat tu legislativní změnu," řekl tehdy ministr.

Odborářský návrh ohledně rozdělení peněz podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka podpořili na jednání tripartity zaměstnavatelé a předběžně ministr Balaš. Souhlasily s ním i školské organizace. Kvůli neschválení požadavku vládou nyní odboráři ve školství zvažují stávkovou pohotovost, sdělil Dobšík.

Unie školských asociací ČR CZESHA sdružuje 16 sdružení, mimo jiné Asociaci ředitelů základních škol, Asociaci středních pedagogických škol a Asociaci obchodních akademií.