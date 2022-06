Asociace: Tržby CK jsou na 90 % roku 2019, největší zájem je o Řecko

Praha - Tržby tuzemských cestovních kanceláří (CK) a agentur z prodeje zájezdů jsou v současné době podle jejich asociace zhruba na 90 procentech předpandemického roku 2019. Měly by se tak blížit 28 miliardám korun. Prodejci a pořadatelé zahraničních pobytů přitom sledují rostoucí zájem o všechny destinace, nejčastěji se Češi ale v létě vypraví do Řecka. Přestože většina evropských států uvolnila protiepidemická opatření, lidé by před odjezdem měli sledovat aktuální pravidla a pro každý případ si přibalit roušku nebo respirátor. ČTK to dnes sdělila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Kateřina Chaloupková.

Při výpočtu tržeb CK a agentur jsme využili data České národní banky (ČNB), podle kterých tržby za zájezdy a spojené cestovní služby v roce 2019 činily zhruba 31 miliard korun, uvedla. Doplnila, že některé CK už objemu z předcovidového období dosáhly a úroveň rekordně úspěšného roku tak pravděpodobně letos překonají.

Ve srovnání s loňskou sezonou, která byla stejně jako ta v roce 2020 ovlivněna restrikcemi v boji proti šíření koronaviru, letos stoupá zájem o všechny země včetně Portugalska, především Madeiry. "Last minute nabídka během letních prázdnin bude s ohledem na vysoké prodeje a nasmlouvané kapacity velmi omezená, spíše zůstanou v nabídce méně žádaná ubytovací zařízení," řekla.

Žebříčku nejoblíbenějších destinací u CK vévodí Řecko, na druhém místě je Chorvatsko, kam se lidé podle Chaloupkové vydávají především vlastními vozy. Země u Jadranu je v datech Českého statistického úřadu (ČSÚ) pravidelně na prvním místě a stejně tomu bude i letos, uvedla dále Chaloupková. Statistici podle ní totiž zohledňují i individuální cestující.

Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko, Turecko, Bulharsko nebo Slovensko podle AČCKA nevyžadují vyplnění vstupního formuláře před příjezdem ani předložení dokladu o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19, případně negativním testu na koronavirus. Neplatí to ale například u Francie, kde se lidé i v případě tranzitu musejí prokázat covidovým certifikátem. Ten stále požadují třeba také Egypt, Spojené arabské emiráty nebo Tunisko.

Chaloupková zároveň upozornila, že lidé by si před cestou do zahraničí měli zkontrolovat platnost pasu. Mnoho zemí totiž vyžaduje, aby trvala minimálně půl roku po návratu do ČR. Vstupní podmínky do konkrétní země jsou podle ní vhodné před cestou ještě ověřit u leteckého přepravce.

Žebříček deseti nejprodávanějších destinací v letošní letní sezoně:

1. Řecko 2. Chorvatsko (především vlastní doprava) 3. Itálie (především vlastní doprava) 4. Turecko 5. Španělsko (včetně Kanárských ostrovů) 6. Egypt 7. Bulharsko 8. Tunisko 9. Rakousko 10. Spojené arabské emiráty

Zdroj: AČCKA