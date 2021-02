Asociace: Stigmatizovat pendlery jako zdroj nákazy je nezodpovědné

Plzeň - Pendleři vyjíždějící denně za prací do Německa se dnes ostře ohradili proti vyjádřením některých politických špiček, že jsou zdrojem nákazy příhraničních oblastí ČR a zdrojem přenosu mutace nemoci covid -19 do Česka. Stigmatizovat pendlery jako zdroj nákazy je nadmíru nezodpovědné, uvedla dnes v prohlášení Asociace pendlerů ČR. Požaduje konkrétní data nebo veřejnou omluvu politiků.

"Toto vyjádření pana poslance a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a prohlášení pana ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) považuji za nehoráznost ke spoluobčanům ČR, kterým v příhraničních oblastech mnohdy na uživení rodin nic jiného než vyjíždět do zahraničí nezbývá," uvedla předsedkyně asociace Zuzana Vintrová. Podle ní nebyla předložena žádná konkrétní data, které by opravňovala k tomuto tvrzení.

Vintrová připomněla, že za prací vyjíždí kolem 100.000 občanů ČR, kteří zabezpečují život až 300.000 členů svých rodin. "Proto je v zájmu ČR udržet pendlery v práci a zabezpečit, aby nedošlo k narušení ekonomických podmínek v příhraničních regionech," uvedla.

Pendleři jsou podle Vintrové v tuto chvíli jedni z nejtestovanějších obyvatel ČR, dodržují nařízení vlády nošením roušek FFP 2 a jezdí ve vozech po dvou. V Sasku je testují dvakrát týdně, v Bavorsku každé dva dny. "Na rozdíl od jejich kolegů v práci, kteří v Německu testováni v hojném počtu dodnes nejsou a když my jsme roušky nosili, tak oni se nám smáli, co to na těch ústech máme," uvedla. Pokud je český pendler pozitivní, je ihned poslán k lékaři a do karantény.

Vintrová proto požaduje pro pendlery veřejnou omluvu obou politiků a od ministerstva zdravotnictví zveřejnit jasná data o tom, kolik pendlerů bylo od počátku testování pozitivních a kolik negativních. "Požaduji také, aby byla tabulka k mínění obyvatel rozčleněna na viry covid-19 a mutace tohoto viru," uvedla. Dále žádá vyjádření ministra zdravotnictví k zaplněným horským střediskům občany ČR, kteří nejsou pod kontrolou a bez roušek a navštěvují v hojných počtech příhraničí.

"Spolu s tím ho vyzývám urychleně reagovat na návrh asociace ihned zřídit testovací stany přímo u hranic, iniciovat zpřísnění kontrol přechodů do ČR a důsledné vymáhání porušování vládních nařízení ve vnitrozemí ČR, která jsou tolerována a přehlížena," uvedla Vintrová.