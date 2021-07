Asociace: Sněmovna dala neukotvením akumulace ránu moderní energetice

Praha - Sněmovna dnešním rozhodnutím, kdy do energetického zákona v aktuální novele neukotvila akumulaci energie, dala další ránu rozvoji moderní energetiky v ČR. ČTK to řekl výkonný ředitel oborové asociace AKU-BAT CZ Jan Fousek. Zákonné zakotvení akumulace energie do novely neprosadil předseda lidovců Marian Jurečka.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) již dříve vyjádřil obavu z toho, aby pod vlivem dobrých myšlenek nenastal bateriový boom, který by se mohl vymknout kontrole ve smyslu podpory. Dnes se k úpravě postavil neutrálně.

"Je zřejmé, že vláda s komunisty a SPD nejenom, že stojí na straně pouze tradiční energetiky, ale o modernizaci země vede pouze plané řeči. Zbytečně jsme promarnili další šanci připravit se na rozvoj akumulace energie, ke kterému dochází po celém světě a ve většině okolních zemí Evropy, jen ne u nás," řekl dnes Fousek.

Uvedl, že Evropa má více než 500 velkých bateriových úložišť, Česká republika zatím čtyři, z toho dvě i po několika letech fungují jen v testovacím režimu právě z důvodu legislativního vakua. "Už dnes navíc neplníme transpoziční termín evropské legislativy, který směrnice EU nastavila již na 30. ledna, takže teoreticky Česku mohou ze strany Evropské komise hrozit i postihy," dodal Fousek.

Havlíček na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně uvedl, že akumulace jsou povolené za předpokladu, že stojí u energetického zdroje. "Tady se bavíme o spekulativních akumulacích, takzvaných velkých - postavím něco na poli a tam to zakumuluji a budu na tom spekulovat. To je v pořádku a dokonce si myslíme, že to má určitou budoucnost, na druhou stranu je potřeba to dobře otestovat - testujeme to například se společností ČEZ - a poté na to připravit dobré prostředí, aby to nedopadlo podobně jako spekulace v roce 2009 a 2010 se solárními instalacemi, které nás stojí stovky miliard korun, aniž by vyráběly potřebnou elektrickou energii," řekl. Nevyloučil, že v řádu měsíců a jednotek let se akumulace do zákona dostane.

AKU-BAT CZ opakovaně uvádí, že návrh žádné dotace nezavádí. Asociace dál upozornila, že provozovatel přenosové soustavy ČEPS s využitím takzvaných stand-alone (samostatných) baterií počítá od počátku letošního roku ve svém kodexu, zavedení samostatné licence pro akumulaci podporuje podle AKU-BAT CZ také Energetický regulační úřad a distribuční společnosti. Rozvoj baterií je také součástí Modernizačního fondu, který počítá se vznikem projektů v kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami, uvedla asociace.

"Akumulace energie je klíčovou součástí řešení pro dekarbonizaci české energetiky, její postupný rozvoj by umožnil snadnější zapojení obnovitelných zdrojů energie a dalších inovativních prvků v oblasti flexibility, které by usnadnily přístup spotřebitelů k čisté energii. Česko současně nesplní požadavek evropské legislativy na odstranění bariér pro rozvoj akumulace," řekl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Připomněl, že poslanci už ve středu schválili, že solárním elektrárnám uvedeným do provozu v letech 2009 a 2010 se zřejmě zvýší solární daň o deset procentních bodů a současně se sníží jejich podpora. Poslanci rovněž zamítli zahrnutí fotovoltaiky do systému aukcí obnovitelných zdrojů. Tyto změny jsou však podle Svazu moderní energetiky i dalších oborových sdružení likvidační a ohroženy jsou projekty výroben čisté energie za stovky miliard korun, do kterých investovaly domácnosti, čeští podnikatelé nebo města a obce.