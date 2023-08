Asociace: Škody po požárech byly loni 5,3 mld. Kč, pojištěná byla čtvrtina

Praha - Hasiči v roce 2022 vyjížděli ke zhruba 21.000 požárů s celkovou škodou okolo 5,3 miliardy korun. Pojištěná byla čtvrtina. Vyplývá to z analýzy České asociace pojišťoven. Češi tak podle ní přišli kvůli nepojištěným požárům o 1,7 miliardy korun.

V ČR loni bylo 5307 pojistných událostí z požáru s celkovou pojištěnou škodou 3,6 miliardy korun, dalších 15.500 požárů za 1,7 miliardy korun pojištěno nebylo.

Podle aktuální analýzy dosahuje 'propojištění' pro případ požáru sice okolo 25 procent, podle jiných dat je jich ale více, uvedl analytik asociace Petr Jedlička. "Podle různých statistik dosahuje pojištění nemovitosti občanů 55 procent, u firem to bude ještě významně více. Důvodem tohoto rozdílu je velké množství požárů, při kterých zasahují hasiči, ale žádná zásadní škoda u nich nevzniká. Typicky může jít o požáry, trávy, odpadu nebo jiné poplachy, kde není reálná škoda nebo jen minimální,“ řekl. Denně se podle asociace stane v průměru 14,5 majetkové pojistné události, jejíž příčinou je požár.

V meziročním srovnání stoupl objem škod, a při stabilitě počtu pojistných událostí tedy i průměrná výše škod z požáru, a to o 13 procent. Počet pojištěných požárů se dlouhodobě pohybuje okolo 5300 událostí za rok s průměrnou škodou 676.000 korun v roce 2022 ve srovnání s 595.000 Kč v roce 2021.

"Hodnota domácností i nemovitostí roste, rostou tedy i způsobené škody," upozornila odbornice na neživotní pojištění asociace Lenka Slabejová. Lidé by podle ní proto měli dbát na správnou výši pojistných částek, aby jejich pojištění nezůstalo pod skutečnou hodnotou majetku. “Správné pojistné částky však dosahuje jen třetina pojistných smluv," řekla. Takzvané podpojištění podle ní nejčastěji činí mezi 20 až 49 procenty a 15 procent smluv má více než 50procentní podpojištění.

Požáry byly mezi prvními událostmi, proti kterým se dalo pojistit. První pokusy o tento typ pojištění se datují do poloviny 17. století. V roce 1681 pak založil ekonom Nicholas Barbon s kolegy první pojišťovnu proti požárům The Insurance Office for Houses. Na českém území byla poprvé možnost pojištění proti požáru v roce 1748, kdy při tereziánských reformách vznikl takzvaný fond na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízní počasí.