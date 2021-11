Asociace: Skiareály jsou schopné pravidla pro zimní sezonu zvládnout

Hradec Králové - Pravidla pro provoz lyžařských areálů v nadcházející zimní sezoně jsou rozumným kompromisem, střediska jsou schopná při koronavirové epidemii kontroly dokladů o bezinfekčnosti zvládnout. ČTK to řekl ředitel Asociace horských středisek (AHS) Libor Knot. Při nákupu skipasů se lidé budou muset podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) prokázat dokladem o bezinfekčnosti, v uzavřených kabinách bude nutná ochrana dýchacích cest.

"Stále opakujeme, že skiareály nejsou z epidemiologického hlediska žádným nebezpečím, protože je to na čerstvém vzduchu, rozestupy jsou většinou obrovské. Takže ne že bychom skákali nadšením, ale samozřejmě pravidla respektujeme a přijímáme. Vítáme je v tom ohledu, že jsou jasná a daná dopředu. Doufáme, že budou stabilní, to znamená umožní nám bezproblémový provoz po celou zimní sezonu a ne tak, jak to bylo loni," řekl ČTK Knot.

Provoz skiareálů zásadně poznamenala v minulé zimní sezoně omezení v souvislosti s šířením koronavirové infekce. Kvůli vládním opatřením zůstaly skiareály většinu sezony zavřené.

"Myslíme si, že ta výsledná podoba je rozumný kompromis, protože doklad se předkládá v ubytování i v občerstvení, tak se hold bude předkládat i pro lyžování. Tuto výslednou podobu jsme schopni zvládnout a doufáme, že minimálně pro skupinu očkovaných sezona může být bez komplikací," řekl ČTK Knot.

Vláda stejně jako jiné země podle Vojtěcha přistoupila s blížící se zimní sezonou ke stanovení kontrol na horách. Lidé tak budou muset předložit potvrzení, že mají dokončené očkování, v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19 nebo negativní test. Prokázat se budou moci prostřednictvím aplikace Tečka nebo tištěným certifikátem.

Na tuto variantu jsou připraveni například ve SkiResortu Černá hora - Pec ve východních Krkonoších. "Nahrání certifikátu může být jedním z kroků nákupu skipasu online. Čtečky qr kódů budou mít pokladní také na kamenných pokladnách. Rovněž při vyzvednutí skipasu v tzv. sKiosku je možné nahrát qr kód daného certifikátu," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Zina Plchová.

Kabinková lanovka na Černou horu ve SkiResortu podle ní jezdí s otevřenými okny již od minulé zimy. "V této věci nejde o nové opatření. Pravidla, kdy při přepravě dopravními prostředky je nutné používat ochranu dýchacích cest, platí již dlouho," dodala Plchová.