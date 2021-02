Asociace: Skiareály jsou připravené od pondělí otevřít

Hradec Králové - Drtivá většina lyžařských areálů je podle podle Asociace horských středisek (AHS) připravena od pondělí otevřít. Střediska jsou schopná zajistit provoz za přísných hygienických pravidel, řekl dnes ČTK ředitel AHS Libor Knot. Neočekává ale, že by někdo ze členů AHS od pondělí za každou cenu spustil provoz. Poslanecká sněmovna ve čtvrtek neprodloužila nouzový stavu, který platí do neděle.

"Situace je nečitelná, nicméně je zatím taková, že od pondělí neplatí nic, pokud se to během víkendu nezmění. Pokud by to tak zůstalo, lyžařská střediska budou chtít být otevřená. Celou dobu deklarujeme, že jsme na to připraveni," řekl dnes ČTK Knot.

V opačném případě, pokud by vláda přišla s něčím dalším, by to AHS akceptovala. "Nejsme ti, kteří budou nabádat naše členy k nějaké neposlušnosti," řekl ČTK Knot.

V okrese Trutnov od dnešní půlnoci do konce nouzového stavu platí výrazné omezení pohybu lidí. Na Trutnovsko zasahují Krkonoše, jsou tam velké lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně, v Peci pod Sněžkou či Janských Lázních.

"Na druhou stranu je v republice spousta míst, kde je sníh, malé lyžařské areály, kde je situace relativně velmi dobrá a není důvod, proč by neměly být bezpečně provozovány," řekl dnes ČTK Knot.