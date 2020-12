Asociace: Sjezdovky jsou po sáňkařích pošlapané a plné odpadků

Praha - Po neřízených návštěvách uzavřených lyžařských areálů zůstávají večer podle Asociace horských středisek (AHS) sjezdovky pošlapané a plné odpadků. V areálech nefungují toalety, občerstvení ani další služby. Ve většině případů lidé nedodržují základní bezpečnostní pravidla, jako je ochrana úst a nosu a dodržování rozestupů. Jakmile to epidemická situace dovolí, vláda by měla fungování skiareálů co nejdříve povolit. Provozovatelé před Vánocemi prokázali, že dokážou zajistit bezpečný provoz. ČTK to dnes řekl ředitel AHS Libor Knot.

Skiareály musejí být od 27. prosince z nařízení vlády kvůli pandemii koronaviru uzavřené. Zahájit zimní sezonu mohly přitom teprve 18. prosince. Provozovatelé středisek nyní nesmějí spustit lyžařské vleky, lanové dráhy mohou fungovat jen pro turisty. Zákaz provozu skiareálů platí zatím do 10. ledna. Přesto se na uzavřené sjezdovky denně vydává mnoho lidí bobovat či sáňkovat.

Provozovatelé sjezdové tratě podle Knota označili jako uzavřené a částečně je ohraničili. Prostory ale podle něj nelze oplotit úplně. S nedodržováním bezpečnostních opatření nemohou provozovatelé nic dělat. "Výsledek aktuální situace je pro skiareály tristní, vznikají jim další náklady a sníh, vyrobený za statisíce a mnohde i za miliony korun nenávratně mizí," uvedl.

Podle Knota je pochopitelné, že lidé se chtějí zvláště o vánočních prázdninách bavit na sněhu. Kompenzovat si bydlení ve městech pobytem na horách je podle něj přirozené. Pokud by střediska mohla běžně fungovat, umějí návštěvníky zorganizovat tak, aby byl pobyt na sněhu bezpečný pro všechny. "Nakonec i v Rakousku, kde mají momentálně tvrdý lockdown, se lyžařské vleky a lanovky provozují a zkušenosti s tím tam jsou dobré. Pobyt na čerstvém vzduchu není téměř rizikový, naopak přináší zdraví nesporné benefity," dodal Knot.

V Rakousku byl provoz vleků povolen od 24. prosince. V horských střediscích jsou ale zavřené hotely i restaurace a snížena byla i kapacita vleků a lanovek. Kvůli cestovním restrikcím mohou na sjezdovky vyrazit prakticky jen lidé z blízkého okolí. Podle agentury APA ale v reakci na snímky rakouských médií zachycujících davy lidí ve frontách na vleky rakouská vláda tento týden provozovatelům pohrozila uzavřením, pokud nezajisti dodržování pravidel. Tamní ministerstvo zdravotnictví místní úřady vyzvalo, aby prováděly důsledné namátkové kontroly.