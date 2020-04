Asociace: Rychlejší uvolňování je správné, podpora musí být delší

Praha - Možnost obnovit provoz restaurací a ubytovacích zařízení o dva týdny dříve je podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) Václava Stárka dobrá zpráva. Zvláště pro provozovatele stravovacích služeb je podle něj důležitý každý den, kdy budou moci začít snižovat ztráty. Naprosto nezbytné ale je, aby vláda prodloužila program na podporu zaměstnanosti Antivirus, řekl to dnes ČTK.

Kabinet se podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) dnes shodl, že epidemiologická situace umožňuje zrychlit uvolňování podnikatelských činností. Gastronomické provozy budou moci otevřít od 11. května zahrádky.

Stárek zdůraznil, že je třeba, aby hosté zahrádek mohli užívat zázemí restaurací. Stejně tak je podle něj třeba, aby byly obsluhovány a nefungovaly pouze přes okénka. Prodej občerstvení tzv. přes ulici je možný od začátku restrikcí. Zahrádky bez obsluhy by podle Stárka znamenaly použití plastového nádobí, což je velmi neekologické. AHR připravila podrobný manuál k znovuotevření restaurací.

Také v případě ubytovacích zařízení Stárek otevření květnu místo června vítá. Vládu, ale tento týden žádali, aby umožnila dřívější otevření malých penzionů a hotelů s kapacitou od pěti pokojů. "Zatím nemáme odezvu," řekl. Už teď ale mají od některých hotelů zprávy, že neotevřou, až to bude možné. Bez zahraničních turistů nebudou schopni ubytovací zařízení naplnit.

"To, co je naprosto zásadní a stále to opakujeme, je prodloužení programu Antivirus a to do doby, než se vrátíme k normálu, což znamená, než k nám budou znovu přijíždět zahraniční turisté, na nichž je mnoho restaurací i hotelů závislých," vysvětlil.

Změnu harmonogramu ocenil také ředitel společnosti Storyous, která dodává platební systémy, Igor Třeslín. Zahrádky by podle něj ale mohly fungovat už od 1. května. "Gastronomie totiž operuje s velmi nízkými maržemi, a kritický je proto každý den. Už na Velikonoce začalo otevírat více podniků, zejména obědová bistra a pizzerie. Otevřené podniky teď v průměru dosahují až 70 procent tržeb oproti únoru. Věřím proto, že vyhlášení vlády motivuje i další podniky, aby otevřely co nejdříve," uvedl.